Depois de superar os números de Luiz Felipe Scolari neste domingo e se tornar o treinador com mais finais na história do Palmeiras (11 a 10), Abel Ferreira afirma que ainda está atrás de novos recordes. O Palmeiras avançou à final do Campeonato Paulista pela quarta temporada consecutiva.

“Há pessoas que dizem que não tem que provar mais nada a ninguém. Eu penso o contrário. Penso que tenho que provar todos os dias, que o que eu faço não é suficiente. Nunca estou satisfeito. Sempre acho que tem espaço para melhorar, sempre estou em dúvida se vou ganhar o jogo ou não. Tenho minhas inseguranças, tenho de provar constantemente que mereço estar onde estou. Mas isso sou eu, desde pequeno. Ninguém nunca me deu nada, sei de onde vim, que fui jogador por esforço meu”, afirmou o treinador em entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras sobre o Ituano, por 1 a 0, no Allianz Parque.

“Nunca estou satisfeito, procuro sempre melhorar, sei que não sou o melhor, os adversários estão preparados para nos derrotar. Digo aos jogadores: quando relaxarem, baixarem a guarda, e vai acontecer, não somos invencíveis.”

Depois de garantir a vaga na final do Paulistão, Abel busca sua oitava taça depois da Libertadores (2020 e 2021), Brasileirão (2022), Copa do Brasil (2020), Recopa e Paulistão (2022) e Supercopa do Brasil (2023). O rival será Bragantino ou Água Santa, que decidem a vaga nesta segunda-feira, 19, na Vila Belmiro. O treinador também abordou o favoritismo do Palmeiras, único grande na decisão.

“Parece fácil, né? Agora somos obrigados a ganhar. O Palmeiras vai perder, não sei quando, mas vai perder. Não somos obrigados a ganhar. O que digo é que somos obrigados a deixar tudo em campo, é a única obrigação. É fácil estar sentado aqui e dizer um monte de coisa. Mas o Água Santa passou, o Ituano também. Parece fácil, mas foi difícil, e vocês viram. Um erro contra essa equipe e a gente estava fora”, afirmou o técnico palmeirense.

Ferreira externou, mais uma vez, sua incredulidade que as críticas que Scolari recebia no Brasil como treinador – hoje ele é dirigente do Athletico Paranaense. “Ele é o terceiro treinador com mais títulos no mundo. Acho que nunca vou chegar ao que ele fez. Às vezes fico chateado com algumas pessoas que não gostam dele. Penso ‘como é possível não gostar desse homem’. Ele é top. Top homem, treinador, pessoa. Entre os brasileiros que gosto mesmo”, disse.