Reprodução/COI-DER-PR

O tráfego no km 122 da BR-277, em Campo Largo, na Grande Curitiba, em fluxo lento na tarde desta terça-feira. Um acidente por volta das 15h40 envolvendo um caminhão e um carro deixou uma das faixas bloqueadas para o atendimento no sentido Curitiba.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

A informação é do Centro de Operações Integradas do DER-PR.

Na mesma região, uma obra do Dnit no asfalto também deixou o tráfego mais lento desde a manhã com apenas uma faixa, com filas longas. Os trabalhos seguiram até as 16 horas e o tráfego liberado no trecho.

Acompanhe o movimento em tempo real: