Após ter anunciado sua aposentadoria por conta do diagnóstico de afasia, um transtorno de linguagem ocasionado por lesão cerebral, que tem como causa mais comum o Acidente Vascular Cerebral (AVC), mas pode ter outras causas, Bruce Willis fez rara aparição após sua filha, Scout LaRue Willis, compartilhar uma foto em um jantar de família. Nelas, o ator aparece interagindo e sorrindo ao lado da esposa, Emma Heming. “Noite de jantar em família”, escreveu ela ao compartilhar um dos momentos no story.

Recentemente, o ator Sylvester Stallone, em entrevista ao The Hollywood Reporter, foi questionado sobre a sua amizade com o colega e se os dois ainda mantém contato. “Bruce está passando por alguns momentos muito, muito difíceis. Então ele tem sido meio incomunicável. Isso me mata. É muito triste”, respondeu.

Willis e Stallone contracenaram juntos no filme Os Mercenários 2, de 2012, mas são amigos há décadas. Eles também foram sócios da franquia de restaurantes Planet Hollywood.

Entenda o estado de saúde de Bruce Willis

Em março deste ano, a família anunciou que o ator foi diagnosticado com afasia e, por isso, irá se afastar de sua carreira. Nas redes sociais, as filhas do artista, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, e Evelyn, juntamente com sua atual mulher, Emma Heming, e a ex, Demi Moore, assinaram um texto comunicando os fãs sobre a situação do artista.

“Para os incríveis apoiadores de Bruce, como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e, recentemente, foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas”, iniciou.

“Como resultado disso e, com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele. Este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos pelo amor, compaixão e apoio contínuos de vocês”, escreveu a família do artista.

“Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e queríamos incluir seus fãs porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele. Como Bruce sempre diz, ‘viva’ e juntos planejamos fazer exatamente isso”, conclui o texto.