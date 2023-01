Jovens que cumpriram o serviço militar obrigatório em 2022 e deixarão o Exército Brasileiro podem ingressar diretamente no mercado de trabalho com apoio do Governo do Paraná. Será realizado um novo “Mutirão Força de Trabalho Militar – 1ª Baixa” para atender eles e os militares temporários que estão com seus contratos na iminência de terminar.

A ação é realizada desde 2022 em dois períodos do ano e é fruto de uma parceria da Secretaria de Estado de Trabalho, Qualificação e Renda do Governo do Estado com o Comando da 5ª Divisão de Exército.

A ação ocorrerá nos dias 9, 10 e 11 de janeiro, das 8h às 12h. A Agência do Trabalhador de Curitiba levará aos quartéis 15 empresas com 1.200 vagas disponíveis para o perfil dos militares. Cada instituição fará a apresentação das oportunidades e cada candidato escolherá em qual delas tem interesse de participar da entrevista.

Segundo Mauro Moraes, secretário de Trabalho, Qualificação e Renda, a ação vai aproximar jovens das milhares de vagas disponíveis na Capital e Região. “As vagas ofertadas nos quartéis são selecionadas de acordo com a idade e o perfil do público, bem como o interesse das empresas participantes. Caso o militar não encontre uma vaga, ele integrará o banco de dados da Agência do Trabalhador em todo o Estado”, afirmou. “Esses jovens que estão deixando o serviço militar, são pessoas extremamente comprometidas, direcionados por boa educação e disciplina, um perfil que agrada a muitas empresas”.

O “Mutirão Força de Trabalho Militar – 1ª Baixa” ocorrerá nas instalações do 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, do 20º Batalhão de Infantaria Blindado e do Forte do Pinheirinho. Essa é a primeira edição de 2023, tendo como foco a baixa dos militares, que será realizada no dia 13 de janeiro. A expectativa é de reunir mais de 600 participantes.

Serviço:

Data: 09 de janeiro (segunda-feira)

Local: 5º GAC AP Boqueirão

Endereço: Rua Mal. Floriano Peixoto, 9190

Horário: 08h às 12h

Data:10 de janeiro (terça-feira)

Local: 20º Batalhão de Infantaria, Bacacheri

Endereço: Av. Erasto Gaertner, 598

Horário: 08h às 12h

Data: 11 de janeiro (quarta-feira)

Local: 5º Comando Pinheirinho

Endereço: Rua 31 de Março s/n

Horário: 08h às 12h