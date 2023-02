Não deu para Mateus Alves. O espanhol Carlos Alcaraz não deu chance de reação ao brasileiro no complemento do jogo da estreia do Rio Open, adiado de terça-feira por causa das fortes chuvas que caíram na noite carioca. Depois de abrir 6/4 e 5/3, a definição terminou nessa quarta-feira com cada tenista confirmando seu saque. O ex-número 1 do mundo tinha um break de vantagem e avançou às oitavas com duplo 6/4.

O complemento da partida estava agendado para 16h30 desta quarta. Mas os tenistas precisaram esperar por mais duas horas por causa dos outros jogos do dia. Na entrada em quadra, a torcida tentou inibir o espanhol na gritaria.

Com o saque, Mateus Alves tinha não apenas de confirmar, como quebrar para evitar a queda. Ele cumpriu o papel servindo, mas não teve chances no serviço do espanhol. Alcaraz abriu triplo match point e fechou na primeira chance.

Alcaraz vai reencontrar com o italiano Fabio Fognini nas oitavas de final do Rio Open. Ano passado os tenistas se encararam nas semifinais, com vitória do espanhol por 6/2 e 7/5. O oponente já estava garantido desde terça-feira, quando fez 6/2 e 6/3 diante do chileno Marcelo Barrios Vera.

Ainda nesta quarta-feira, Bernabe Zapata Miralles levou a melhnbor no duelo espanhol com Jaume Munar, avançando com 6/3 e 7/5 às oitavas de final, diante de Francisco Cerúndolo. Em outro embate do dia, Dusan Lajovic derrubou o quinto cabeça de chave, o argentino Diego Schwartzman, com 6/1 e 6/4. Nas oitavas, fará duelo croata com Laslo Dere.

BRASIL AVANÇA EM DUPLAS

O Rio Open também tem disputa de duplas. E, nesta quarta-feira, teve festa verde e amarela. Ao lado do colombiano Juan Sebastián Cabal, Marcelo melo superou a parceria austríaca entre Lucas Miedler e Alexander Erler por 6/4, 3/6 e 10/7, se garantindo nas quartas de final.