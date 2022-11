O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) terá uma reunião na terça-feira, 8, com o presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), sobre a PEC da transição, articulada pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para retirar do teto de gastos promessas de campanha como a manutenção do valor de R$ 600 do Auxílio Brasil.

No mesmo dia, Alckmin deve se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e com o relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI). Antes disso, os detalhes do texto da PEC devem ser acertados com Lula.

A PEC foi articulada em uma reunião hoje entre Alckmin, Castro, o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), escolhido para liderar as discussões orçamentárias durante a transição, e o ex-ministro Aloizio Mercadante, que coordenou o programa de governo de Lula. Também estiveram presentes deputados e senadores petistas que participam das discussões.