A confiança do consumidor na Alemanha deve se recuperar pelo quinto mês seguido em março, à medida que os preços de energia moderaram e preocupações sobre uma recessão severa diminuíram. Pesquisa do instituto alemão GFK aponta que o índice de confiança do consumidor na maior economia europeia subirá de -33,8 pontos em fevereiro para -30,5 pontos em março, atingindo o maior patamar desde julho do ano passado.

O resultado de março, porém, ficou levemente abaixo da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço do indicador a -30,2 pontos. A leitura de fevereiro foi ligeiramente revisada para cima, de -33,9 pontos originalmente. O GFK se baseia em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte.

Em outubro de 2022, o sentimento do consumidor alemão atingiu a mínima histórica de -42,8 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.