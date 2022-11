A escalação de um time (quase) completamente diferente para o último jogo do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo não deverá alterar a forma de jogar e, tampouco, apresentar eventual falta de entrosamento. Ao menos essa é a promessa dos jogadores da seleção, que nesta quarta-feira fizeram o primeiro treino tático visando a partida com Camarões, na sexta-feira. A atividade foi fechada à imprensa, mas o técnico Tite confirmou que usará o time reserva.

Para o lateral-esquerdo Alex Telles – que seria titular diante da seleção africana de qualquer maneira, uma vez que Alex Sandro está com lesão muscular -, o time que irá a campo no Lusail Stadium está completamente preparado e pronto para o jogo.

“A gente treina todo o tempo, em todos os momentos, e o professor (Tite) trabalha o time da mesma forma. Nós temos as equipes formadas e a gente trabalha o processo todo, nas convocações. A gente sabe mais ou menos como cada um joga. Desde que a gente se apresentou para a Copa do Mundo a gente treinou todos os dias e vem treinando cada vez mais”, sustentou o jogador do Sevilla.

“Obviamente que o jogo te dá um pouco mais de dinâmica, mas os treinamentos a gente procura fazer o mais intenso possível e próximo do jogo”, afirmou. “Essa equipe vai dar conta do recado.”

Para o último jogo da fase, falta definir apenas três posições. No meio, o treinador terá de escolher entre Fred e Bruno Guimarães. Na armação, há dúvida entre Rodrygo e Everton Ribeiro e, no ataque, Pedro e Gabriel Jesus disputam uma vaga.

Desses, a dúvida menor deverá ficar entre os volantes. Fred tomou cartão amarelo diante da Suíça e, com isso, está pendurado. Além disso, Bruno Guimarães teve boa participação na segunda-feira. Assim, é mais provável que o jogador do Newcastle seja o titular ao lado de Fabinho.

Sobre isso, Fabinho disse que a escolha de Tite não terá nenhum impacto em sua forma de atuar. “Minha função não muda, eu cumpro um papel mais defensivo. Já tive a oportunidade de jogar com os dois na Eliminatórias, me sinto bem com os dois”, declarou. “Nesse esquema pode ter algum momento que eu suba mais e algum jogador me cubra.”

A definição do time ficará para o treino desta quinta-feira, véspera do jogo. A seleção precisa de um simples empate na sexta-feira para confirmar a primeira colocação do Grupo G. Em caso de derrota, a equipe só perderá o primeiro posto na hipótese de a Suíça derrotar a Sérvia e tirar um saldo de três gols.