Há menos de uma década, Alex Telles estava penando em gramados ruins da Série D do Campeonato Brasileiro. O lateral, natural de Caxias do Sul (RS) defendia o Juventude e era visto como um jogador dedicado e com qualidade – mas, ainda assim, na quarta divisão do País. Levado para ser reserva do Grêmio em 2013, no mesmo ano assumiu a titularidade. Meses depois, acabou escolhido como o melhor lateral-esquerdo da Série A e foi negociado com o Galatasaray, da Turquia. Na sexta-feira, será titular da seleção brasileira em uma Copa do Mundo.

Do garoto que deu seus primeiros chutes como profissional em estádios acanhados, ficou a dedicação e a obediência tática. O futebol e o porte físico cresceram, assim como o interesse de clubes do primeiro escalão europeu. Além do clube turco, Alex Telles jogou na Inter de Milão, no Porto e no Manchester United. Este ano, decidiu migrar para o Sevilla porque queria jogar mais e ser lembrado por Tite para a Copa do Mundo.

“Quando se trata de um momento especial como a Copa, nós, atletas, vamos nos preparando da melhor maneira. Surgiu a oportunidade de ir para a Espanha, vi que era importante para ter sequência e mostrar meu futebol. Deu certo, estou aqui”, comentou Alex Telles.

O jogador já fez nove partidas pela seleção de Tite, incluindo os minutos finais do jogo de segunda-feira, diante da Suíça. E o retrospecto é promissor: com ele no time, o Brasil tem oito vitórias e um empate.

Curiosamente, Alex Telles ficou sabendo que faria sua estreia na Copa do Mundo ao ser avisado pelo titular da posição, Alex Sandro, no momento em que todos comemoravam o golaço de Casemiro, que garantiu a vitória apertada para o Brasil.

“Eu sempre declarei que a disputa é muito sadia dentro do grupo, e até vou abrir um momento que aconteceu no jogo agora. Quando fizemos o gol, fomos comemorar todos juntos e o Alex falou: ‘Prepara, que acho que vou sair’. Temos uma relação muito boa”, ressaltou. “Esse companheirismo, sinceridade entre os atletas, a disputa sadia, faz com que o grupo cresça. É uma disputa leal, e quem ganha com isso é a nossa seleção.”

Nos treinos, Alex Telles é extremamente participativo e concentrado. Sorri bastante nos momentos de descontração, mas não é da turma dos mais bagunceiros. Ao contrário, é do tipo que gosta de ouvir e dar atenção. Na zona mista após o jogo de segunda-feira, ele parou para atender praticamente a todos os grupos de repórteres que o abordavam. Na quarta, ouviu cada pergunta da coletiva que concedeu no CT da seleção com atenção e respondeu de forma pausada. Demonstrou apenas um leve desconforto quando foi indagado sobre Daniel Alves, cuja convocação para a Copa do Mundo gerou polêmica.

“É um prazer conversar com ele (Dani Alves) todos os dias, treinar com ele. Acho muito chato o que todos fazem com ele, falam o que falam do momento dele. No dia a dia, está totalmente focado. É o cara com mais títulos, que dispensa comentários. Tem uma mentalidade muito forte”, sustentou Telles, em defesa do colega de equipe.