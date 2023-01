Franklin de Freitas

Os alunos do ensino médio da rede estadual representam quase 40% dos aprovados no vestibular 2023 da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Dos 4.410 candidatos que passaram no certame, 1.605 estudaram na rede estadual do Paraná entre 2010 e 2022.



O número é expressivo não apenas pelo alcance, mas pelas circunstâncias. Os estudantes aprovados na UFPR cursaram boa parte do ensino médio durante a pandemia.

Entre os aprovados no vestibular da UFPR, 56% são provenientes da rede pública (seja estadual ou federal). Além disso, quase 90% são do Paraná.