A Amazon disse na noite desta quarta-feira, 4, que vai cortar 18 mil empregos. É o maior “lay-off” da história da companhia, que tem hoje 1,5 milhão de trabalhadores em todo o mundo. Mais cedo, a informação do Wall Street Journal era de uma demissão levemente menor, de 17 mil pessoas.

“A Amazon resistiu às incertezas e às dificuldades econômicas no passado, e assim continuará”, escreveu o presidente-executivo da companhia, Andy Jassy, em uma nota destinada aos empregados. “Essas mudanças irão nos ajudar a buscar oportunidades de longo prazo com uma estrutura de custos mais forte.”

Jassy afirmou também que os “lay-offs” afetarão principalmente as funções em lojas presenciais da companhia, o que incluem os segmentos Amazon Fresh e Amazon Go, além de posições em seções de recursos humanos. Fonte: Associated Press.