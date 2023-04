Divulgação/GMA

Um homem acabou preso na tarde de domingo (9) depois de ameaçar o próprio pai com um facão e um simulacro de espada. Foi em Araucária, na Grande Curitiba. Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária foi solicitada a atender a ocorrência no bairro Boqueirão, às 14h10 do domingo de Páscoa.

