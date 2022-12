O América-MG acertou nesta sexta-feira a compra em definitivo do meia Martín Benítez junto ao Independiente, da Argentina. O novo vínculo do atleta, de 28 anos, vai até dezembro de 2025. Ele é o quinto jogador a renovar com o clube mineiro. Antes dele, a diretoria garantiu a permanência do zagueiro Danilo Avelar, e dos atacantes Henrique Almeida, Wellington Paulista e Felipe Azevedo.

Revelado pelo Independiente, Benítez atuou por quase 10 temporadas no time de Avellaneda. Em 2020, chegou ao futebol brasileiro e defendeu Vasco, São Paulo e Grêmio antes de chegar ao América. Foram 15 atuações e uma contribuição importante no Campeonato Brasileiro, no qual o time mineiro deu uma bela arrancada saindo da zona de rebaixamento para encerrar a competição com 53 pontos. Marcou ainda um gol e deu três assistências.

O América tenta montar um time competitivo para dar conta de um calendário longo em 2023 com as disputas do Campeonato Mineiro, das Copas do Brasil e Sul-Americana e do Brasileirão, que deve ser o mais disputado dos últimos anos com todos os grandes confirmados.

Além das renovações, o América acertou com dois reforços. São eles: os laterais Nino Paraíba, com passagens por Vitória e Ceará, e Nicolas.

O América estreia no Campeonato Mineiro no dia 22 de janeiro, às 18h30, diante do Pouso Alegre, no estádio Manduzão.