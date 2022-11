A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou revisão extraordinária do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins), localizado no Estado de Minas Gerais. Com isso, a recomposição para equilíbrio econômico e financeiro do contrato será R$ 144,592 milhões, que, com atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), corresponde a R$ 421,827 milhões.

A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU).