Andressa Urach está internada há duas semanas na ala psiquiátrica de um hospital. A informação foi revelada pelo marido dela, Thiago Lopes, em um vídeo publicado no Youtube no domingo, 13.

Segundo ele, a influenciadora teve um surto psicótico e chegou a colocar a vida dele e do filho do casal, Leon, de 9 meses, em risco. “Há duas semanas, a Andressa foi internada, ela está na ala psiquiatria de uma hospital porque há duas semanas ela teve um delírio psicótico místico. Foi o que a médica falou assim que recebeu ela no hospital”, disse.

De acordo com Lopes, o surto psicótico não é um diagnóstico, “mas foi o que a médica relatou quando Andressa chegou no hospital e ainda estava com uma certa desconexão com a realidade”.

Ele ainda informou que, até o momento, a ex-A Fazenda não tem previsão de alta e a equipe médica está administrando os medicamentos em busca de uma melhora.

“É importante eu falar que, além do borderline, que a Andressa já foi diagnosticada, surgiram essas outras situações, que ainda falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata”, completou o marido.

O Transtorno de Personalidade Borderline (TPB), mencionado por Lopes, é uma doença mental grave caracterizada por extrema instabilidade de humor, afetos, autoestima, relacionamentos e comportamento.

Ele passou então a descrever o surto vivido pela mulher: “Na noite de sábado, [28 de outubro], a Andressa, não sei como falar, teve um certo surto psicótico aqui em casa e foi um episódio bem assustador, porque chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha vida, a vida da minha mãe.”

E contou: “Ela chegou, durante o surto, a falar que o Leon seria o Isaac [personagem da Bíblia], que iria oferecer esse sacrifício do Leon. São coisas totalmente desconexas com a realidade, [ela disse] que o sangue e o sacrifício teria que ser hoje, que ainda daria tempo de chamar o Leon, foram várias coisas assustadoras.”

Thiago Lopes abre pedido de divórcio

Após as informações sobre o estado de saúde de Andressa, Thiago Lopes revelou que está abrindo um processo de divórcio da influenciadora. “Não é fácil manter um casamento assim. Tem que ter muito esforço. Com o borderline, já era difícil, agora que surgiram esses novos problemas, fica inviável até o relacionamento social da Andressa, imagine um casamento”, disse. “E por isso, eu estou ajuizando a ação de divórcio da Andressa, com um pedido de guarda do Leon, por motivos lógicos. Eu tenho e consegui gravar a maior parte das coisas que ocorreram durante o surto psicótico da Andressa”, revelou.

Lopes ainda disse que “não dá para lutar sozinho” e que perdoou “o que a maioria das pessoas não perdoaria, mas, infelizmente, o casamento chegou ao fim por uma doença psiquiátrica”.

O jornal O Estado de S. Paulo entrou em contato com Thiago Lopes para atualizar o estado de saúde de Andressa, mas não obteve resposta.