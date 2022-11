A 23ª edição do Grammy Latino celebrou a música com inúmeras apresentações de artistas da América. Uma das atrações mais aguardadas da grande noite foi Anitta, que trouxe uma nova performance do seu hit ‘Envolver’ e logo em seguida transformou o palco da premiação em um baile funk.

Com um figurino branco e simples, a cantora se apresentou ao lado de um extenso corpo de baile. A primeira canção foi o sucesso Envolver, que rendeu para Anitta duas indicações nesta edição do Grammy Latino: Gravação do Ano e Melhor Performance de Reggaeton. Veja aqui a lista de vencedores do Grammy Latino 2022.

Envolver viralizou no início deste ano, depois que ganhou popularidade no aplicativo TikTok. O chamado “El Paso de Anitta” se tornou um dos mais replicados na plataforma. A música ainda bateu recordes, se tornando a mais transmitida em um único dia em 2022 (7.278 milhões) no serviço de streaming Spotify. A faixa ainda foi a primeira música de uma artista brasileira e latina solo a chegar ao topo da parada global do Spotify.

Mas nem só de reggaeton foi feita a performance de Anitta nesta noite. Ela também apostou no funk, ritmo tipicamente brasileiro, e apresentou um medley com alguns de seus grandes sucessos, como Movimento da Sanfoninha, Rave de Favela, Vai Malandra, La Mama de La Mama e Machika. Ao fundo do palco, o jogo de luzes lembrou um paredão de som, em referência às raízes desse estilo musical.

A menção às raízes do funk também foi citada pela cantora Thalía, que ficou com a missão de anunciar a apresentação de Anitta: “Que bonito é conquistar o mundo, sem abandonar nossas raízes. Ela nos mostrou que quanto maior e popular se tornar, mais mostrará as suas origens. É a ‘Girl From Rio’, que já ganhou nossos corações, porque Brasil é festa, é paixão. Minha grande amiga, Anitta”, celebrou a artista.

Ao lado de Thalía, Luis Fonsi e Laura Pausini, Anitta também conduziu a cerimônia de premiação. Nesta noite, ela não levou nenhuma estatueta para casa, mas garantiu que seria um momento feliz. “Acho que não vou ganhar nada, mas vou aproveitar muito. Vou dançar, cantar, aproveitar. Estou muito feliz. Eu estou há anos aqui [América Latina], mas para os Estados Unidos ainda sou nova”, comentou a cantora, em entrevista à imprensa, durante o Tapete Vermelho que precedeu a cerimônia.

Na última terça-feira, 15, Anitta foi anunciada como uma das indicadas à 65ª edição do Grammy, que celebra a música no mundo todo. A brasileira vai concorrer na categoria Revelação do Ano. A cerimônia de entrega do prêmio será em 5 de fevereiro de 2023.