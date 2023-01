Em entrevista à Billboard, Anitta falou sobre o sucesso do seu último álbum, Versions Of Me e sobre ser a artista latina indicada na categoria Artista Revelação do Ano no Grammy Awards 2023. A cantora também revelou que está trabalhando no seu novo projeto musical e estará totalmente voltada para o estilo musical funk.

“É muito especial. Eu realmente me senti incrível como uma artista revelação. Algumas pessoas no Brasil diriam: “Não sei, não é uma nova artista”, mas no meu país trabalho há 12 anos, mas aqui na América, na verdade, estou começando agora. É tão diferente, é tão difícil para mim chegar a esse outro nível, de entrar em outro mercado e trabalhar lá, é uma nova carreira absolutamente do zero”, disse.

Sobre a dificuldade de popularizar e inserir músicas na língua portuguesa no mercado mundial, a estrela disse que é “porque as pessoas ainda não estão acostumadas com o som dela”.

No entanto, Anitta revelou que “agora nos shows as pessoas estão se acostumando com minhas músicas em português e eles gostam”, e revelou que já está se dedicando ao seu sexto álbum.

“Para isso acontecer você precisa ir construindo, me sinto mais livre para mostrar minha real cultura. Então agora estou trabalhando em um álbum totalmente funk, completo com a minha cultura e as pessoas saberão: “Ok, essa é ela”. Para mim, entendo que todo esse momento foi apenas como a construção da base para eu realmente apresentar minha cultura”, finalizou Anitta.