O ambicioso Giannis Antetokounmpo viveu uma noite à altura de suas aspirações nesta terça-feira, quando anotou a maior pontuação de sua carreira e ajudou o Milwaukee Bucks a bater o Washington Wizards por 123 a 113, jogando em casa. Diante de sua torcida, anotou 55 pontos, combinados a 10 rebotes e sete assistências. Ao fim do jogo, bastante satisfeito com a apresentação, o grego disse que seu objetivo é continuar repetindo atuações como essa com tanta frequência a ponto de se tornar “tedioso”.

“Eu quero chegar a um nível em que meu jogo seja tedioso. Eu quero fazer o que eu faço e que as pessoas não falem sobre isso porque se tornou tedioso, eu faço isso toda noite. Isso é o que eu quero fazer. Eu quero que as pessoas sintam que meu jogo é tedioso. Mas eu não fico entediado. Os melhores jogadores nunca ficam entediados. Eles entram em quadra e dão o melhor a cada noite”, afirmou.

O ala-pivô duas vezes MVP da NBA parece estar no caminho certo para alcançar tal objetivo, pois anotou pelos menos 40 pontos, 10 rebotes e cinco assistências nas últimas três partidas que disputou. Os únicos jogadores na história da NBA que tiveram três desempenhos seguidos combinando tais estatísticas foram Elgin Baylor, em 1961 e 1963, Wilt Chamberlain, em 1963, e Russell Westbrook, em 2016.

Entre nomes que vestiram a camisa dos Bucks, Fly Robinson e Kareem Abdul-Jabbar são os únicos que anotaram ao menos 40 pontos em três jogos consecutivos. “Ele é simplesmente fenomenal”, afirmou Mike Budenholzer, treinador dos Bucks, sobre a grande estrela de seu time. Apesar de toda a alegria pela atuação inesquecível, o jogo terminou com uma dose de preocupação para a franquia de Wisconsin, pois Antetokounmpo saiu de quadra pouco antes do fim com dores no joelho.

O Milwaukee Bucks é o terceiro colocado da Conferência Leste, bem acima dos Wizards, que ocupam a décima posição. O líder é o Boston Celtics que sofrem uma esmagadora derrota por 150 a 117 para o Oklahoma City Thunder, o 12º colocado do Oeste. O City Thunder jamais havia marcado tantos pontos desde que mudou sua base de Seattle para Oklahoma na temporada 2008/2009. Até então, a maior pontuação era de 149 pontos em 2013.

Durante a surpreendente vitória por 33 pontos de diferença, a franquia de Oklahoma teve cinco jogadores que anotaram mais de 20 pontos: Josh Giddey (25), Lu Dort (23), Jalen Williams (21), Tre Mann (21) e Isaiah Joe (21). O maior pontuador do Boston Celtic foi o astro Jayson Tatum, autor de 27 pontos.

Em Salt Lake City, De’Aron Fox foi decisivo para a vitória por 117 a 115 do Sacramento Kings, quinto colocado do Oeste, sobre o Utah Jazz, décimo colocado. Ele anotou 22 de seus 37 pontos no último quarto e fez uma bandeja a quatro segundos do fim da partida para garantir o triunfo. Lauri Markannen foi o destaque do Jazz.

Confira os resultado da NBA desta terça-feira:

Milwaukee Bucks 123 x 113 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 150 x 117 Boston Celtics

Utah Jazz 115 x 117 Sacramento Kings

