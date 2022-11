Com Neymar fora do jogo de segunda-feira contra a Suíça, e provavelmente contra Camarões na sexta-feira, por causa de uma lesão no tornozelo direito, Richarlison terá ainda mais protagonismo no comando de ataque da seleção brasileira. Apelidado de “pombo” por causa da dancinha em que imita a ave ao comemorar seus gols, ele talvez nem imagine que, no Catar, esse animal é considerado bicho de estimação.

Os catarianos e parte dos estrangeiros que vivem no país, especialmente os do Sudeste Asiático, têm uma relação milenar com pássaros. Essa tradição sobreviveu ao tempo e hoje continua viva em mercados de Doha e Al-Wakra, onde é possível comprar pombos, além de outras espécies, como papagaios e ornamentais. Até mesmo uma arara serve de atração em uma das lojas que vendem bichos e artigos.

Diferentemente do Brasil, onde a ave é relacionada a um animal de rua e que transmite doenças, no Catar, há gente que compre pombos para ter de estimação em casa e criá-los em gaiolas. Dentro dos souks, os mercados tradicionais árabes, há setores dedicados ao comércio de pássaros e há pombos das mais diferentes espécies e preços.

O paquistanês Ahmed Rashid Yousef al Kuwari, dono da loja que tem 10 espécies de pombos à venda no Souk Waqif, em Doha, ri quando a reportagem do Estadão conta que o atual camisa 9 da seleção tem o apelido da ave que ele mais comercializa.

O colega de loja ao lado, o indiano Ram, diz conhecer a história e que o atacante do Tottenham é muito bom e que espera que ele faça vários gols na Copa. Richarlison já marcou duas vezes, garantindo o triunfo por 2 a 0 sobre a Sérvia. Os dois comerciantes têm simpatia pela seleção brasileira.

Ahmed explica que os valores dos pombos variam pela exoticidade e dificuldade para encontrá-los. Algumas lojas vendem os pombos como os de rua e um casal deles custa 50 rial (R$ 71,99). Já uma espécie vinda do Líbano, que tem as penas pretas ou brancas e rugosidades no bico custa 60 rial (R$ 86) por ave.

A espécie mais cara, segundo ele, é o laquif, uma ave branca com penas longas na cabeça e nos pés. Um casal deles custa 550 rials (R$ 791). Enorme diferença de preço para os pombos que circulam livremente nas áreas externas do mercado e buscam comida em um cercado feito para os alimentar.

ORIGEM DO APELIDO

Tudo começou há quatro anos, em brincadeira com amigos. Richarlison imitava a dança no funk Dança do Pombo, do MC Faísca e Perseguidores. Desde então, quando faz gol, a coreografia é executada. Arqueia as costas para frente, coloca os braços dobrados para trás e sacode a cabeça repetidamente para frente e para trás. Virou o “pombo.”