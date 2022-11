O ministro da Justiça, Anderson Torres, anunciou nesta quinta, 10, em postagem no Twitter, a “normalização viária no País”, ou seja, o fim do fechamento de vias em protestos golpistas iniciados logo após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) na tentativa de reeleição.

“Após atuação continuada da @PRFBrasil, chegamos a uma normalização da circulação viária no País”, relatou Torres sobre o fim de bloqueios após 11 dias. “Ao mesmo tempo, seguimos nos trâmites de conclusão da nossa vitoriosa gestão frente ao @JusticaGovBR, e o consequente processo de transição de governo”, completou.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o último desbloqueio de rodovias no País ocorreu em Vilhena (RO). No total, 1.087 pontos de protestos foram liberados.