A eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar promete acarretar mudanças na Alemanha. A primeira delas foi a renúncia de Oliver Bierhoff, nesta terça-feira, do cargo de diretor da seleção tetracampeã mundial, após 18 anos. O jprnal “Bild” aponta que Matthias Sammer poderá ser o substituto.

“Deixo o caminho livre para novas direções”, escreveu o ex-jogador, de 54 anos, em um comunicado. “Nos últimos quatro anos não consegui trazer a alegria de volta para os torcedores”, continuou o texto, no qual admitiu que algumas decisões tomadas de forma convicta não foram corretas.

Bierhoff, que como jogador atuou em 70 partidas pela seleção, tinha contrato com a Federação Alemã (DFB, sigla em alemão) até o fim de 2024, o que lhe permitiria trabalhar até a disputa da Eurocopa, competição a ser disputada na Alemanha.

A fraca campanha no Catar foi o terceiro resultado ruim no mandato de Bierhoff, que esteve à frente na Copa da Rússia, em 2018, quando o selecionado também caiu na fase de grupos e na disputa da Eurocopa, em 2021, quando os alemães foram eliminados precocemente da competição. Com Jürgen Klinsmann como técnico, Bierhoff assumiu o cargo em 2004.

Ainda no aeroporto de Doha, o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, a convocação de uma reunião de cúpula com o técnico Hansi Flick e com Bierhoff, para analisar a eliminação na fase de grupos. “Vamos iniciar um processo ordenado para lidar com a situação”, disse o dirigente.

Após a eliminação em um grupo que tinha também Espanha, Japão e Costa Rica, Bierhoff havia revelado a intenção de continuar o trabalho, além de apoiar a permanência Flick que também tem contrato até 2024.

Flick, ex-técnico do Bayern de Munique, foi contratado em 2021 com o objetivo de retomar as conquistas do período de Joachim Löw. A renúncia de Bierhoff, segundo os meios de comunicação ma Alemanha, poderá “salvar” ou aliviar a pressão sobre Flick.