Uma grave lesão no joelho tirou a chance do lateral-esquerdo Guilherme Arana disputar a Copa do Mundo do Catar. Após a lamentação, o jogador do Atlético-MG enfim pôde comemorar. Ele usou as redes sociais nesta quarta-feira para revelar que deu mais um passo em sua recuperação, visando o retorno aos gramados. Ele foi liberado de usar um aparelho ortopédico, que o ajudava na estabilidade do joelho.

“Quando o doutor Rodrigo Lasmar me disse que esse seria meu melhor amigo nos próximos meses, 24 horas por dia, eu pensava que melhor amigo é esse? Não me deixa dormir, nem dobrar minha perna, só me incomoda e me faz lembrar o dia todo do que aconteceu. Quando eu puder tirar eu vou queimar ele. Ontem (terça-feira) foi meu último dia de brace e foi o dia que eu entendi que ele é meu troféu deste ano. Ele é o fim de uma etapa importante do meu tratamento, mas mais que isso ele me mostrou quanto esses anos no futebol me amadureceram, quanto eu fui resiliente e forte”, contou o jogador.

Tudo indicava que Guilherme Arana seria o reserva imediato de Alex Sandro na Copa do Mundo, mas não pôde ser convocado por causa da lesão. No seu lugar, entrou Alex Telles, que se lesionou durante o torneio. Arana se machucou em um duelo diante do Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

“Eu também comecei a dar mais valor nas pequenas coisas simples como andar, no privilégio de poder passar os dias com a minha família, meu filho, e eu pude provar da lealdade de quem enfrentou essa fase comigo. Sem dúvidas a mais difícil de toda minha vida, nenhum jogador nunca planeja ficar tanto tempo sem fazer o que mais ama. Então esse é meu troféu, ele é só uma parte dessa batalha, mas eu já sou muito grato. Que venham novos desafios. Agradecimento especial a equipe médica, fisioterapeutas, minha família e principalmente a Deus”, finalizou.

Sem o aparelho ortopédico, Guilherme Arana já consegue andar normalmente, mas precisará continuar com a fisioterapia para retornar aos gramados. A meta do lateral é voltar o mais rápido possível para ajudar o Atlético-MG no Campeonato estadual. O Atlético estreia no Campeonato Mineiro em 21 de janeiro, diante da Caldense, no Mineirão.