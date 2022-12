Com um grupo jovem, a Espanha vem mostrando muita maturidade na Copa do Mundo. Após estrear com goleada sobre a Costa Rica por 7 a 0, a equipe de Luis Enrique chegou a estar eliminada por três minutos, tempo suficiente para a Alemanha reagir diante da Costa Rica. O zagueiro Rodri relatou “momentos de pânico”, mas deixou claro que o grupo não teme o fracasso.

“É verdade que contra o Japão foi um momento intenso em todos os sentidos. Saímos com ambição, controlamos o primeiro tempo e nos escapou em dez minutos. Aí fecharam, a gente entrou em pânico de estar do lado de fora, não nego. Não foi uma sensação agradável. Acho que tivemos méritos para estarmos na próxima fase, mas a equipe já está recuperada e com o máximo entusiasmo. Não tememos o fracasso”, disse Rodri.

Após correr risco da eliminação, Rodri reforçou que a Espanha está pronta para buscar uma vaga nas quartas de final. “Eu pessoalmente acho que uma vez que você passa da fase, não importa o que você fez. Começa uma nova competição. Após cada duelo há uma análise sobre o que pode ser melhorado. Não há tantas coisas a melhorar porque foram dez minutos de colapso. Já fomos avisados, o treinador foi claro e os jogadores assumiram a responsabilidade. Vamos enfrentar um adversário muito difícil, mas temos opções. Estaremos 100% preparados, afirmou.

Rodri fez ainda uma análise do que esperar do Marrocos, que surpreendeu na primeira fase ao terminar na liderança do Grupo F, com Croácia, Bélgica e Canadá. Já a Espanha ficou na segunda posição do Grupo E, atrás do Japão.

“Ainda não analisamos, mas estamos vendo os duelos da Copa do Mundo. Marrocos foi o primeiro do grupo e tem muita qualidade nos seus jogadores e a nível coletivo funciona muito bem. Será um duelo muito duro, mesmo e teremos que ter um grande dia para vencê-los. É uma das grandes seleções da África, tem grandes nomes. Não podemos comparar com a Rússia 2018 porque havia poucos jogadores lá”, disse.

Rodri reforçou a qualidade de Marrocos. “Marrocos provou ser o melhor do seu grupo, por isso é um dos piores rivais que poderíamos enfrentar. Nosso objetivo é aproveitar a Copa do Mundo, ser responsável com o país por trás dela e com a ambição de vencer o campeonato. Temos uma oportunidade para mostrar que somos uma grande equipe.”

Espanha e Marrocos se enfrentam nesta terça-feira, às 12h (horário de Brasília), no Education City Stadium.