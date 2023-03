A suspensão de oito jogos de Ja Morant na NBA terminou e o atleta pode voltar a atuar pelo Memphis Grizzlies. Espera-se que o armador esteja no banco nesta quarta-feira. Em um comunicado, o time do Grizzlies anunciou no domingo que Morant jogará após “recondicionamento do retorno à competição”.

“Ele vai fazer parte do treino (terça-feira) e obviamente esperamos quarta-feira, desde que ele tenha autorização médica para fazê-lo”, disse o técnico do Memphis, Taylor Jenkins, acrescentando que o atraso “faz parte do processo”.

O Memphis Grizzlies recebe o Houston Rockets na quarta-feira no primeiro de dois jogos consecutivos entre as equipes. Morant está treinando, tentando se preparar para o retorno. Os Glizzlies estavam de folga no domingo após vitórias consecutivas e Jenkins disse que gostaria que Morant praticasse ou pelo menos participasse de sessões de arremessos antes de entrar em ação em um jogo.

Morant se afastou do time em 4 de março, horas depois de transmitir ao vivo um vídeo no Instagram mostrando uma arma em um clube de strip do Colorado após um jogo contra o Denver Nuggets. O Memphis Grizzlies disse em 8 de março que Morant permaneceria afastado do time por mais quatro jogos.

Morant se reuniu com o comissário da NBA, Adam Silver, em Nova York antes de a NBA anunciar sua suspensão na semana passada, incluindo os seis jogos que ele já havia perdido.

A investigação da liga descobriu que Morant “segurava a arma de fogo em estado de embriaguez, mas não conseguiu provar que a arma de fogo era de sua propriedade” ou foi posteriormente exibida por ele. A NBA não descobriu que Morant estava de posse da arma no voo de Memphis para Denver ou que estava de posse de uma arma em qualquer instalação da NBA.

A polícia do Colorado conduziu sua própria investigação e concluiu que não havia razão para acusar Morant depois de analisar as circunstâncias do vídeo.