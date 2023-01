Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

Após uma tarde bastante quente e abafada na Grande Curitiba, o aquecimento contribui para intensificação de algumas nuvens de chuva, condição bem típica de verão. Chuvas fortes com ventos já atingem alguns bairros de Curitiba e cidades da Região Metropolitana de Curitiba, como Pilarzinho, Abranches, Bacacheri.

Na segunda (2), segundo previsão do Simepar, o clima na capital será parecido com o de domingo: a temperatura sobe ao longo dia chegando a 27 graus e há possibilidade de chuva. Na terça (3), o clima deve ficar chuvoso e temperaturas vão variar de 18 a 26 graus. Na quarta (4), também deve chover e as temperaturas caem e a máxima não passa dos 20 graus. De acordo com o Simepar, na quinta (5), o sol deve brilhar em Curitiba, mas a temperatura não vai passar dos 20 graus.

No Litoral, segundo a previsão do Simepar, as temperaturas ficam mais altas que na capital durante a semana que começa. Na segunda (2), o sol deve brilhar e amplitude térmica será de 22 a 27 graus. Há previsão de chuva para terça (3) e quarta (4), mas com temperaturas que podem chegar a 28 graus. O sol volta a brilhar firme na quinta (5), quando as temperaturas vão de 21 a 25 graus.