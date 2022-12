A Inglaterra ganhou um reforço de peso na luta por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Titular nos dois primeiros jogos da equipe no torneio, Sterling retorna ao grupo após ser liberado para voltar ao seu país por questões familiares. A casa do jogador foi assaltada com sua namorada e seus três filhos no local. A confirmação da volta do atacante para o Catar veio nesta quinta-feira através de um comunicado da Associação de Futebol da Inglaterra (FA).

“Raheem Sterling retornará à concentração da Inglaterra no Catar. O jogador do Chelsea estava ausente de maneira temporária para cuidar de assuntos familiares, mas agora será reintegrado ao elenco em Al-Wakrah na sexta-feira, antes da partida de quartas de final contra a França”, diz o comunicado.

Havia dúvidas sobre o retorno do atacante por não existir informações concretas da gravidade do assalto, apesar dos boatos de que o atleta teria perdido mais de R$ 1 milhão em bens. O atacante, no entanto, conseguiu dar o apoio necessário para sua família e resolver a questão antes de voltar ao Catar. Não se sabe se a namorada e os filhos seguirão na Inglaterra ou se também irão para o país asiático.

“Ele está com questões familiares e vai precisar ficar fora hoje. Ele vai ter que resolver essa questão, e nós vamos ter que ver (se volta para a delegação) a partir daí”, disse Gareth Harold Southgate à época.

Convocado para defender a Inglaterra desde 2012, Sterling, 27 anos, tem 80 jogos com a camisa inglesa, sendo 11 em Copas do Mundo. O atacante, que já esteve em três Mundiais (2014, 2018 e 2022), marcou seu único gol na vitória sobre o Irã por 6 a 2.

Com Sterling, a Inglaterra volta a campo no sábado, às 16h (horário de Brasília) para enfrentar a França, no Al Bayt Stadium.