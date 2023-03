MEO Rip Curl Pro de Surf é a terceira etapa do Campeonato Mundial em 2023; Confira tudo sobre o evento, classificação e a situação dos brasileiros

Pexels



O World Surf League, WSL, é o circuito Mundial de Surf e vem dando o que falar desde os Jogos Olímpicos, ganhando mais atenção do público. Inclusive, com diversos brasileiros na disputa, as etapas ganham as manchetes no país.

Desde o dia 8 e até o dia 16 de março, está sendo disputada a terceira etapa do ano, em Peniche, Portugal. O evento leva o nome de MEO Rip Curl Pro, e já está disponível na categoria Betano surf para os apostadores.

Vale destacar que na última edição do MEO Rip Curl Pro Portugal, o vencedor no masculino foi o brasileiro Ítalo Ferreira. Além disso, ele também levou em 2018 e Gabriel Medina foi o campeão da etapa em 2017. Já no feminino, a americana Caroline Marks foi a última campeã, em 2019.

WSL: como está a classificação?

Antes do MEO Rip Curl Pro Portugal, já foram realizadas duas etapas no Havaí, em Pipeline e o Sunset. Dessa forma, a classificação Top 5 da WSL no masculino é a seguinte:

Jack Robinson, Austrália – 16,085 pontos Filipe Toledo, Brasil -14,745 pontos João Chianca, Brasil – 12,170 pontos Leonardo Fioravanti, Itália – 11,120 pontos Caio Ibelli, Brasil – 10,830 pontos

Fora do Top 5, surfistas famosos no Brasil, como Miguel Pupo (8º lugar), Gabriel Medina (8º lugar) e Italo Ferreira (16º lugar), precisam reagir. Já no feminino, a única brasileira em destaque é Tatiana Weston Webb, em 9º lugar com 7,355 pontos. Confira o Top 5!

Carissa Moore, Hawaii – 14,745 pontos Molly Picklum, Austrália – 14,745 pontos Tyler Wright, Austrália – 13,885 pontos Gabriela Bryan, Hawaii – 10,830 pontos Caroline Marks, Estados Unidos – 10,410 pontos

WSL: Como funciona?

Em 2023, o modelo de 2022 é repetido na disputa do World Surf League, WSL, contando com 10 etapas, chegando até a grande decisão. Iniciam os eventos com 36 participantes na categoria masculina e 18 no feminino. Porém, após os cinco primeiros eventos existem cortes, diminuindo para 24 no masculino e 12 atletas no feminino.

Após a 10ª etapa, no Taiti, apenas os cinco melhores ranqueados no somatório chegam até o WSL Finals em Lower Trestles, na Califórnia, disputando o título.

Confira o calendário completo que ainda resta para a competição:

3ª etapa – Peniche, Portugal – 8 a 16 de março

Peniche, Portugal – 8 a 16 de março 4ª etapa – Bells Beach, Austrália – 4 a 14 de abril

Bells Beach, Austrália – 4 a 14 de abril 5ª etapa – Margaret River, Western Austrália – 20 a 30 de abril

Margaret River, Western Austrália – 20 a 30 de abril 6ª etapa – Surf Ranch, EUA – 27 e 28 de maio

Surf Ranch, EUA – 27 e 28 de maio 7ª etapa – Punta Roca, El Salvador – 9 a 18 de junho

Punta Roca, El Salvador – 9 a 18 de junho 8ª etapa – Saquarema, Brasil – 23 de junho e 1 de julho

Saquarema, Brasil – 23 de junho e 1 de julho 9ª etapa – Jeffreys Bay, África do Sul – 13 a 22 de julho

Jeffreys Bay, África do Sul – 13 a 22 de julho 10ª etapa – Teahupo’o, Tahiti – 11 a 20 de agosto

Teahupo’o, Tahiti – 11 a 20 de agosto Finais da WSL (Trestles, EUA) – 7 a 15 de setembro

