Thalita Morete, apresentadora do “É De Casa”, foi surpreendida com mosca na comida enquanto a colega da profissão, Rita Batista, falava sobre receitas de bacalhau ao vivo. A situação inusitada aconteceu neste sábado, 24, no programa da Globo.

Na mesa onde Rita preparava a receita, o inseto pousou no peixe que estava sendo demonstrado. Thalita interrompeu a apresentação para tentar espantar a mosca – ela até pegou um leque para ajudá-la na tarefa.

“Sai daqui! Gente, é esse calor do Rio de Janeiro… Ninguém merece mosca na comida!”, disparou a apresentadora. Em seguida, Rita riu da situação. “É assim, minha gente. A gente está aqui, em uma casa, na sua casa não é assim?”, disse ela sobre a mosca na comida.

Os usuários da web reagiram à situação inusitada. “E a mosca passeando no bacalhau, durante o ‘É de casa’ Hahahaha… amo essa naturalidade!”, disse uma pessoa. “Igual na casa de toda família”, falou outra.