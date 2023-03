O duelo entre Sport e Santa Cruz, pela Copa do Nordeste, ma Arena Pernambuco, teve um momento incomum neste sábado. Aos 23 minutos da segunda etapa, o árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade sentiu um problema muscular, precisou ser carregado pela equipe médica dos dois times e acabou substituído da partida.

No segundo tempo do Clássico das Multidões, como o duelo estadual é conhecido, Emerson Ricardo de Almeida Andrade sentiu um incômodo na panturrilha. Em um primeiro momento, o árbitro foi atendido pelo médico do Sport e voltou para o jogo. Contudo, minutos mais tarde, não suportou e caiu no gramado.

Neste momento, as equipes médicas dos dois times entraram em campo e prestaram atendimento ao árbitro. Apesar disso, Emerson Ricardo precisou ser substituído por Nairon Pereira, que apitou a partida até o fim.

Apesar do incidente com o árbitro, Sport e Santa Cruz não fizeram um duelo movimentado em campo e acabaram empatando por 0 a 0. Com o resultado, o rubro-negro segue na liderança do Grupo A, com 16 pontos, e o Santa é o quarto do Grupo B, com 9. A fase de classificação da competição. se encerra na próxima quarta-feira.