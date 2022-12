A Argentina precisou suar para derrotar a Austrália neste sábado, no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan. Com gols de Messi e Julian Álvarez, os argentinos venceram por 2 a 1, e se classificaram para as quartas de final da Copa do Mundo. Agora, a seleção treinada por Lionel Scaloni enfrentará a Holanda que, também neste sábado, derrotou os Estados Unidos por 3 a 1.

A partida entre holandeses e argentinos será na próxima sexta-feira, no Estádio Lusail, às 16h. Será o sexto confronto entre as duas seleções, que já protagonizaram duelos marcantes em Mundiais, como a decisão em 1978 e a semifinal da Copa disputada no Brasil em 2014.

O confronto em terreno brasileiro foi o último entre as duas seleções, que já contavam com as presenças de Lionel Messi, pela Argentina, e o treinador Luis Van Gaal, que está novamente à frente do comando da Holanda.

Nos cinco jogos entre os europeus e sul-americanos, desconsiderando resultados após as disputas de pênaltis, foram duas vitórias para a Holanda, dois empates, e apenas uma vitória para a Argentina. Mas, foi justamente a mais importante: a que valeu a taça do Mundial de 78.

COPA DE 1974 – HOLANDA 4 X 0 ARGENTINA (2ª FASE)

O primeiro encontro entre as duas seleções foi em 1974, na Copa do Mundo disputada na Alemanha, que terminou com o país-sede como a campeã do torneio. A Holanda capitaneada por Johan Cruyff, e treinada por Rinus Michels, fez mais uma de suas grandes exibições no Mundial e derrotou os argentinos por 4 a 0 – com dois gols de Cruyff, Ruud Krol e Johnny Rep.

O jogo foi válido pela segunda fase da Copa, então disputada por 16 seleções. Na época, após passar pela fase de grupos, as equipes se reorganizavam em dois grupos de quatro seleções. Nesse mesmo quadrangular, a Laranja Mecânica – apelido que a Holanda ganhou durante a competição por conta do seu futebol vistoso, eficiente e de muita mobilidade – derrotou o Brasil e avançou para a final contra a Alemanha. As donas da casa, porém, diante da torcida, venceram a decisão por 2 a 1.

COPA DE 1978 – ARGENTINA 3 X 1 HOLANDA (FINAL)

A vingança veio na Copa do Mundo seguinte, em 1978, disputada justamente em solo argentino. Pela segunda vez seguida, a Holanda chegaria à decisão de um Mundial, mas teria um novo revés. Na final, os holandeses enfrentaram os anfitriões, que contavam não apenas com a força da torcida, mas também com a estrela do artilheiro Mário Kempes.

No tempo normal, a partida terminou empatada por 1 a 1, gols justamente de Kempes, para a Argentina, e Dick Nanninga, para Holanda. Na prorrogação, os argentinos conseguiram ir às redes duas vezes (Kempes, novamente, e Daniel Bertoni), venceu a Holanda por 3 a 1, e sagrou-se campeã da Copa do Mundo pela primeira vez na história.

COPA DE 1998 – HOLANDA 2 X 1 ARGENTINA (QUARTAS DE FINAL)

Vinte anos depois, Holanda e Argentina voltaram a se enfrentar, desta vez na Copa do Mundo da França, 1998. A partida foi válida pelas quartas de final do torneio, e terminou com a vitória da Holanda no tempo normal por 2 a 1.

O jogo começou de forma eletrizante. Em menos de 20 minutos, Patrick Kluivert já havia aberto o placar para os holandeses, e a Argentina também já conseguira empatar com Claudio López. A igualdade se manteve até o final da partida, quando aos 44 minutos do segundo tempo, Dennis Bergkamp, talentoso meia holandês, colocou os europeus de novo em vantagem com belo gol.

Com a vitória, a Holanda se classificou para a semifinal contra o Brasil, mas foi eliminada ao perder nos pênaltis para a seleção brasileira.

COPA DE 2006 – ARGENTINA 0 X 0 HOLANDA (FASE DE GRUPOS)

Novamente em terreno alemão, as duas seleções se enfrentaram. Porém, desta vez, o confronto não era eliminatório e, muito menos, valia uma taça. Na Copa da Alemanha, Argentina e Holanda caíram no mesmo Grupo C, e se enfrentaram na terceira e última rodada da primeira fase. Ambas com seis pontos, as duas equipes já entraram em campo classificadas e acabaram empatando por 0 a 0.

Disputada há mais de 16 anos, a partida apresentou jovens figuras, como Lionel Messi, Wesley Sneijder, Robin Van Persie, que não só despontariam como grandes jogadores mais à frente, como também voltariam a se enfrentar anos depois no Mundial de 2014, como protagonistas de suas seleções.

COPA DE 2014 – ARGENTINA 0 X 0 HOLANDA (SEMIFINAL)

Um dia depois da seleção brasileira perder para a Alemanha por 7 a 1, em 8 de julho de 2014, Argentina e Holanda duelaram pela semifinal para saber quem enfrentaria os alemães na decisão da Copa do Mundo disputada no Brasil.

Um jogo amarrado, com poucas chances claras para os dois lados, acabou terminando empatado por 0 a 0 no tempo normal e também na prorrogação. Na disputa de pênaltis, os argentinos se deram melhor, venceram os holandeses e se classificaram para uma final de Copa do Mundo depois de 24 anos. Na decisão, porém, a Alemanha venceu por 1 a 0, e se tornou tetracampeã mundial.