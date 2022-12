Entre os capítulos mais emocionantes da história das Copas do Mundo estão as disputas por pênaltis. Do chute para fora de Roberto Baggio contra o Brasil, passando pelo gol de Fábio Grosso no último título italiano, os torcedores já acompanharam 32 disputas ao longo de 11 edições – a decisão por penalidades foi implementada a partir de 1978 para substituir o terceiro jogo, mas só aconteceu pela primeira vez quatro anos depois.

Uma das oito seleções que ainda disputam o troféu no Catar, a Argentina é quem mais participou de disputas na marca da cal, com quatro vitórias e uma derrota. Rival do Brasil nas quartas de final, a Croácia nunca perdeu um duelo de penais.

A última vez que a Argentina participou de uma disputa de pênaltis foi justamente contra a Holanda, adversário do time de Messi nas quartas de final. Em 2014, a seleção argentina venceu os holandeses por 4 a 2 nas penalidades após empate sem gols, se classificando para a jogar a final com a Alemanha, que ficaria com o título.

Coincidentemente, foram os alemães os responsáveis pela única derrota dos sul-americanos nos penais em toda a história das Copas, em 2006. Jogando em casa, os germânicos avançaram para a semifinal, mas terminaram em terceiro lugar naquele ano.

Na Copa da Itália, em 1990, a Argentina participou de outras duas disputas de pênalti, eliminando Iugoslávia e os anfitriões nas quartas e semifinal, respectivamente. A decisão foi contra a Alemanha, que havia garantido vaga na final após despachar a Inglaterra, também nos penais – o gol do título sobre os argentinos veio dos pés de Brehme, no tempo normal, mas também de pênalti.

A seleção alemã também duelou na marca da cal em 1982, a primeira Copa da história a contar com pênaltis, contra a França, e 1986, contra o México. Os tetracampeões saíram vitoriosos em ambas e são, ao lado da Croácia, as únicas seleções que nunca perderam uma disputa de pênaltis entre as equipes que decidiram seu futuro mais de uma vez no tiro de 11 metros.

O adversário do Brasil nas quartas de final, nesta sexta, ainda não perdeu uma disputa de pênaltis desde que estreou em Copas, em 1998. O vice-campeonato em 2018 contou com vitórias sobre Dinamarca (oitavas) e Rússia (quartas) nas penalidades. Na edição deste ano, levaram a melhor sobre o Japão nas oitavas, vencendo por 3 a 1 depois de ficarem no 1 a 1 no tempo normal.

A Espanha é a seleção que menos leva sorte quando o assunto é decisão em penalidades máximas. Contando com a recente eliminação para o Marrocos no Mundial do Catar, são quatro derrotas em cinco disputas. A única vez que a equipe europeia triunfou em penais foi em 2002, na Coreia do Sul, quando avançou às quartas ao eliminar a Irlanda. Na fase seguinte, caiu para os coreanos nos pênaltis. Também perdeu para Bélgica (1986) e Rússia (2018).

Os Mundiais com mais disputas de pênaltis foram 1990 (Itália), 2006 (Alemanha), 2014 (Brasil) e 2018 (Rússia), com quatro cada. Apenas a Copa de 1978 (Argentina) não contou com decisões por penais desde que a regra surgiu. O único duelo que se repetiu foi França x Itália, com os franceses vencendo por 4 a 3, em 1998, pelas quartas de final, e com os italianos levando a melhor em 2006, por 5 a 3, na final da Copa da Alemanha.

A Itália também protagonizou a outra decisão das duas únicas resolvidas nas penalidades, perdendo por 3 a 2 para o Brasil nos EUA. A seleção brasileira voltaria a tirar o fôlego do torcedor na semifinal de 1998, contra a Holanda, e nas oitavas de 2014, contra o Brasil, mas sendo melhor nas penalidades máximas. O único revés verde-amarelo na cal aconteceu em 1986, diante da França.

Confira o histórico das disputas de pênalti em Copas do Mundo:

1982

Alemanha Ocidental 3 (5) x (4) 3 França (semifinais)

1986

França 1 (4) x (3) 1 Brasil (quartas de final)

Alemanha Ocidental 0 (4) x (1) 0 México (quartas de final)

Bélgica 1 (5) x (4) 1 Espanha (quartas de final)

1990

Irlanda 0 (5) x (4) 0 Romênia (oitavas de final)

Argentina 0 (3) x (2) 0 Iugoslávia (quartas de final)

Argentina 1 (4) x (3) 1 Itália (semifinal)

Alemanha Ocidental 0 (4) x (3) 0 Inglaterra (semifinal)

1994

Bulgária 1 (3) x (1) 1 México (oitavas de final)

Suécia 2 (5) x (4) 2 Romênia (quartas de final)

Brasil 0 (3) x (2) 0 Itália (final)

1998

Argentina 2 (4) x (3) 2 Inglaterra (oitavas de final)

França 0 (4) x (3) 0 Itália (quartas de final)

Brasil 1 (4) x (2) 1 Holanda (semifinal)

2002

Espanha 1 (3) x (2) 1 Irlanda (oitavas de final)

Coreia do Sul 0 (5) x (3) 0 Espanha

2006

Ucrânia 0 (3) x (0) 0 Suíça (oitavas de final)

Alemanha 1 (4) x (2) 1 Argentina (quartas de final)

Portugal 1 (3) x (1) 1 Inglaterra (quartas de final)

Itália 1 (5) x (3) 1 França (final)

2010

Paraguai 0 (5) x (3) 0 Japão (oitavas de final)

Uruguai 1 (4) x (2) 1 Gana (quartas de final)

2014

Brasil 1 (3) x (2) 1 Chile (oitavas de final)

Costa Rica 1 (5) x (3) 1 Grécia (oitavas de final)

Holanda 0 (4) x (3) 0 Costa Rica (quartas de final)

Argentina 0 (4) x (2) 0 Holanda (semifinal)

2018

Rússia 1 (4) x (3) 1 Espanha (oitavas de final)

Croácia 1 (3) x (2) 1 Dinamarca (oitavas de final)

Inglaterra 1 (4) x (3) 1 Colômbia (oitavas de final)

Croácia 2 (4) x (3) 2 Rússia (quartas de final)

2022

Croácia 1 (3) x (1) 1 Japão (oitavas de final)

Marrocos 0 (3) x (0) 0 Espanha (oitavas de final)