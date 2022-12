Vítima de uma das maiores zebras da Copa do Mundo do Catar, ao perder para a Arábia Saudita, por 2 a 1, na estreia, a Argentina se recuperou e terminou na liderança do Grupo C. Mas aquele tropeço marcou e a seleção de Messi entra nas oitavas de finais diante da Austrália, neste sábado, às 16h, no estádio Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, prometendo muita seriedade e foco para evitar nova surpresa. Os australianos terminaram na segunda posição do Grupo D, porém com os mesmos seis pontos dos argentinos, deixando a favorita Dinamarca pelo caminho, e esperam surpreender novamente.

Pela tradição e pela presença de Messi, sete vezes o melhor jogador do mundo, o favoritismo é todo da equipe sul-americana. E isso se tornou uma preocupação para o técnico Lionel Scaloni, depois da decepção da derrota na estreia que obrigou seu time a se superar, na base da garra, nas vitórias em cima do México e sobre a Polônia, ambas por 2 a 0.

“Nós sabemos que favoritismo é algo teórico e que, na prática, a diferença é bem pequena. Temos que esquecer o favoritismo e correr como se fosse nosso último jogo. É preciso competir e com força, porque a Austrália tem uma boa equipe”, afirmou Scaloni.

O foco na Argentina é em cima do ídolo Messi, mas Scaloni tenta tirar o peso das costas apenas do ídolo e seguirá apostando na entrada de alguns jogadores mais jovens no segundo tempo. O atacante Di María também deve continuar como opção no banco de reserva – se recupera de dores.

A força física é o destaque do time australiano, que não desiste de nenhuma jogada. Desta forma venceu a Tunísia e a Dinamarca, ambas por 1 a 0, se recuperando da derrota para a França por 4 a 1, na estreia. A goleada sofrida serviu de motivação para se recuperarem na competição.

O técnico Graham Arnold tem mostrado aos seus jogadores que a Copa do Mundo é uma competição para se por amor à camisa, por representar todo um povo de um país. Prometendo ir mais longe, ele convocou seus jogadores para o que chama de guerra diante dos argentinos. Vamos dar tudo, nosso máximo e nosso melhor. Agora é só um jogo, então, não se pode deixar de dar o máximo em campo. São 11 contra 11 dentro de campo, então temos que ir para uma batalha, encarando todos desafios como uma verdadeira guerra”, pregou o técnico, na tentativa de motivar seu time.

Em um passado recente, a Austrália já surpreendeu a Argentina. Nos Jogos Olímpicos do Japão, disputados excepcionalmente em 2021, por causa da pandemia de covid-19, os australianos venceram por 2 a 0, na rodada de abertura da competição.

O técnico nas Olimpíadas era o próprio Arnold, que como jogador viveu de perto a histórica goleada por 4 a 1, ocorrida em 1988, pelo Bicentenário da Austrália. O treinador acha que a Argentina é inspiração para os australianos. “Eles nos fazem buscar a superação e nos deixam com vontade de buscar sempre algo mais”, sintetizou.