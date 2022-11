Uma pesquisa realizada pela Ipsos apontou que os torcedores da Argentina são os mais confiantes no título da seleção na Copa do Mundo 2022: 73% dos “hermanos” entrevistados apontaram a Albiceleste como campeã mundial. O Brasil aparece em segundo, com 66%. Um dado curioso diz respeito à França, atual campeã do torneio. Apenas 27% dos franceses entrevistados acreditam que os Bleus ganharão novamente.

Os resultados foram apontados no relatório “Global Advisor Survey On Attitudes Toward The 2022 FIFA World Cup”, realizado pela Ipsos em 34 países.

Além disso, 21% da população mundial crê que a seleção brasileira será campeã. Em termos globais, o segundo colocado do ranking é a Alemanha, que 13% dos entrevistados como uma das finalistas. Argentina e França, ambas com 10%, completam o pódio do estudo.

O levantamento também quis medir a paixão dos torcedores pelo futebol. O primeiro colocado do ranking é a Indonésia, onde 69% dos ouvidos afirmaram que são apaixonados ou acompanham o esporte.

O povo brasileiro é apenas o sexto colocado do ranking, com 50%. O último da lista é o Japão, onde apenas 14% dos japoneses disseram ser fanáticos ou acompanhar as partidas. A média global é de 39%.

TV EM ALTA

Em média, em média, 55% das pessoas planejam assistir à Copa do Mundo. No Brasil, esse número sobe para 77%, atrás de Peru (78%), Arábia Saudita (78%), Argentina (79%), Indonésia (80%) e Emirados Árabes Unidos (81%).

No total, 41% dos entrevistados disseram que vão acompanhar a Copa do Mundo pela televisão. Já 20% vão assistir aos jogos do Mundial pela internet.

“Os resultados apresentados no levantamento demonstram a extrema confiança da população e a expectativa criada entorno do time. É importante também destacar os dados mundiais, que apontam um respeito de todos os torcedores do mundo”, afirmou Marcos Calliari, CEO da Ipsos no Brasil.

SOBRE A PESQUISA

A pesquisa foi realizada pela Ipsos entre os dias 26 de agosto e 9 de setembro deste ano, com 22.528 entrevistados, em 34 países: África do Sul, Alemanha, Austrália, Argentina, Arábia Saudita, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Holanda, Hungria, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Malásia, México, Peru, Polônia, Portugal, Romênia, Suécia, Suíça, Tailândia e Turquia. A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais.