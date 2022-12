A espera de 36 anos acabou. Com a vitória nos pênaltis contra a França, após empate por 3 a 3 com a bola rolando, a Argentina conquistou o terceiro título da Copa do Mundo na sua história. Pouco depois do fim da disputa das penalidades, os argentinos tomaram as ruas das cidades do país neste domingo para celebrar.

Em Buenos Aires, logo após o fim da disputa de pênaltis, a população tomou conta do Obelisco, ponto turístico da capital da Argentina e um dos lugares em que as pessoas se juntavam para acompanhar todas as partidas da seleção de Messi na Copa do Mundo do Catar.

“Eu estou muito feliz, a gente merecia isso. O time sofreu um pouco, mas se recuperou bem com o tempo”, disse Josefina Villalba, babá de 55 anos que celebrava na capital argentina, em entrevista à agência de notícias Associated Press. “Eu sinto uma alegria imensa no meu coração porque é a primeira Copa que eu aproveito de verdade”, acrescentou o segurança Hector Quinteros.

Outro lugar que teve muita festa neste domingo foi Rosário. Cidade natal de Lionel Messi e Angel Di María, responsáveis pelos gols da Argentina no empate em 3 a 3 na final deste domingo, o local foi ao delírio com a conquista da terceira estrela.

Neste domingo a cidade de Messi acordou coberta de bandeiras e camisas alviceleste. Um som de trombeta entoando os habituais hinos argentinos de campo desceu para a rua do alto de um prédio. Em outras varandas alguns responderam cantando os versos. Com o tricampeonato mundial de sua história, depois da Argentina, em 1978, e do México, em 1986, a festa promete durar muito.