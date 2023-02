Armand Duplantis segue fazendo história no salto com vara. No torneio All Star Pole Vault, realizado em Clermont-Ferrand, na França, o sueco campeão olímpico superou os 6,22 metros e estabeleceu o novo recorde mundial da modalidade.

“Não tenho palavras, é incrível. Nem sequer recordo dos últimos minutos, nem do último salto”, disse o atleta de apenas 23 anos, bastante emocionado com o feito, em entrevista ao “L’Equipe”.

Atual campeão olímpico, Duplantis é um dos maiores nomes do atletismo atual e um dos melhores da história do salto com vara. Na carreira, o sueco já superou os seis metros mais de 60 vezes na carreira e é o responsável pelas últimas seis quebras de recorde mundial da modalidade.

A marca alcançada neste sábado, de 6,22 metros, é um centímetro maior do que o recorde anterior, que era a melhor marca da história desde julho de 2022. Na ocasião, Duplantis conquistou o título mundial outdoor com o recorde.

O desempenho do sueco o colocou com um dos candidatos ao Prêmio Laureus, o “Oscar do Esporte”, na categoria “melhor esportista masculino do ano”. Ele concorre com protagonistas de esportes mais populares: os jogadores de futebol Lionel Messi e Kylian Mbappé, o tenista Rafael Nadal, o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen e o jogador de basquete Stephen Curry.