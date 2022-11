A Austrália garantiu nesta quarta-feira sua segunda participação em uma disputa de oitavas de final de Copa do Mundo, mas o técnico Graham Arnold não se deixou tomar pela euforia após a vitória por 1 a 0 sobre a Dinamarca, resultado que selou a classificação. Para o treinador, o momento não é de celebração e sim de focar no descanso. Além disso destacou seu posicionamento de vetar o uso de redes sociais na concentração como fator essencial para a concentração dos jogadores.

“Sem celebrações. É por isso que a gente venceu depois de uma ótima vitória contra a Tunísia. Sem celebrações, sem emoção, sem redes sociais, vamos dormir”, afirmou o treinador durante entrevista ainda no gramado do Al Janoub, após o triunfo diante dos dinamarqueses, lembrando também a vitória anterior, por 1 a 0, sobre os tunisianos.

A proibição do uso de redes sociais entre os atletas já foi comentada por Arnold em outras ocasiões. Na segunda-feira, defendeu que os jogadores “ficam mentalmente despreparados” quando têm acesso às redes e que isso os influencia negativamente em campo, mesmo se estiverem bem física e taticamente. Nesta quarta, exaltou justamente a mentalidade de seus comandados.

“Eu estou orgulhoso do esforço dos garotos. Houve uma pequena reviravolta, mas o esforço deles foi incrível”, afirmou.”Tivemos muita fé e trabalho duro. Estes garotos vieram para cá com uma grande mentalidade. Nós estivemos trabalhando nisso pelos últimos anos, sobre confiança, energia e foco. Eu pude ver nos olhos dele, eles estavam prontos nesta noite”.

A postura do técnico é bem vista por muitos torcedores australianos. Desde 2018 no comando da seleção, conquistou o país com seu estilo disciplinado. Na Copa de 2006, até então a primeira e única edição na qual a Austrália alcançou as oitavas de final, Arnold fez parte da comissão técnica liderada pelo então treinador Guus Hiddink.

Após repetir o feito do companheiro, foi exaltado pela torcida, que tem uma música em sua homenagem. “Nós temos o super Graham Arnold. Ele sabe exatamente o que precisamos. Souttar na defesa, Leckie no ataque, rumo às oitavas de final”, diz a canção, também dedicada ao zagueiro Souttar e ao atacante Leckie, autor do gol sobre a Dinamarca.

Em segundo lugar do Grupo D, com seis pontos, a Austrália passou de fase em segundo lugar, atrás da líder França por desvantagem no saldo de gols. Em sua quinta Copa consecutiva, a seleção da Oceania foi eliminada na fase de grupos nas três edições seguintes à Copa de 2006.