O técnico da Austrália, Graham Arnold, não se iludiu com a vitória sobre a Tunísia, por 1 a 0, neste sábado, pelo Grupo D da Copa do Mundo do Catar, no Al Janoub Stadium. O treinador afirma que está orgulhoso do resultado, mas fez questão de dizer que a seleção ainda não alcançou o principal objetivo, que é a vaga nas oitavas de final.

“Disse aos jogadores que estou muito orgulhoso, mas não conseguimos nada neste momento. Estamos aqui e queremos ir o mais longe possível”, disse Arnold. “Não quero que a emoção atrapalhe os jogadores… ficar acordado a noite toda olhando para as redes sociais e todas essas coisas. Quero que eles se recuperem e se reorientem”, concluiu.

A Austrália não se classifica para as oitavas de final desde 2006, quando avançou de fase pela primeira vez na história das Copas. O triunfo sobre a Tunísia foi o primeiro da seleção desde o Mundial de 2010, na África do Sul, quando venceram a Sérvia, por 2 a 1.

O gol da vitória foi marcado pelo atacante Mitchell Duke, ainda no primeiro tempo. O jogador desviou de cabeça cruzamento da esquerda para mandar a bola para as redes e encerrar o tabu australiano. O jogador homenageou o filho na comemoração, fazendo a letra “J” com as mãos.

“Eu enviei mensagens para minha família, dizendo que eu iria marcar hoje, e eu disse ao meu filho que eu seria capaz de compartilhar esse momento com ele e ter aquela comemoração”, disse Duke. “Eu ainda não vi, mas aparentemente ele fez isso de volta para mim do estádio, que foi um momento muito especial que vou guardar para o resto da minha vida.”

Com a vitória, a Austrália soma três pontos, ultrapassando Tunísia e Dinamarca no Grupo D. A seleção australiana encara os dinamarqueses na última rodada, na quarta-feira, às 12h, também no Al Janoub.