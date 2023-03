Divulgação

No próximo domingo, 26 de março de 2023, acontece a Missa Solene de Apresentação do novo bispo auxiliar de Curitiba: Dom Reginei José Modolo. A celebração terá início às 10h, na Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e será presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom José Antonio Peruzzo.

Dom Reginei foi nomeado bispo auxiliar de Curitiba pelo Papa Francisco, no dia 7 de dezembro do ano passado e sua ordenação episcopal aconteceu no começo de março (05), em Cascavel (PR).

Todo o Povo de Deus é convidado para participar deste momento de alegria para Arquidiocese de Curitiba e acolher o novo bispo auxiliar. A celebração será transmitida, ao vivo, para todo o Brasil pela TV Evangelizar.

:

Lema episcopal

O lema episcopal escolhido por Dom Reginei é o mesmo da ordenação sacerdotal, porém de uma forma sintetizada, presente no Livro de Ezequiel 34,12.

“É Deus quem envia pastores para cuidar do rebanho. Quando padre, você é confiado a uma paróquia e exerce um pastoreio, você é um colaborador do bispo no pastoreio. Então, quando chegou minha vez de escolher um lema para o episcopado, não tive dúvida que seria a mesma proposta que tive como padre, apenas o sintetizei: ‘Apascentarei o seu rebanho’, no sentido que eu exerço uma missão, mas o rebanho não pertence a mim, pois o Bom Pastor é nosso Senhor Jesus Cristo, e é apenas em nome d’Ele que eu exerço a minha missão”.

Dom Reginei

Dom Reginei José Modolo, nascido no dia 07 de janeiro de 1975, em Braganey (PR), é o segundo filho de Ivo Salvador Modolo e Juzilina Luzia Modolo, tendo por irmãos Regilene, Rosana e Marcio.

Ingressou no Seminário Menor São José, Cascavel (PR) em 1989. Graduou-se em filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (1992-1995) e em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1996-1999). Cursou master em bioética pelo Ateneo Pontifício Regina Apostolorum (Roma, 2005-2007), mestrado (Roma, 2005-2007) e doutorado (Roma, 2013-2016) em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense.

A sua ordenação diaconal foi no dia 18 de fevereiro de 2000, em Ibema (PR) e a ordenação presbiteral no dia 08 de julho de 2000, em Braganey (PR), tendo sido ordenado pela imposição de mãos de Dom Lúcio Ignácio Baumgaertner.

Exerceu o diaconato e os primeiros anos de padre como vigário nas paróquias Catedral Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (2000-2004); Administrador Paroquial da Catedral Nossa Senhora Aparecida (2004-2005); Pároco da Paróquia Santa Tereza D’Ávila, em Santa Tereza do Oeste (2007-2013); Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Cascavel (2016-2020); Pároco da Catedral Nossa Senhora Aparecida (2020-2022).

Dentre outras funções que exerceu, estão as de Administrador Diocesano (2021), Vigário Geral (2016-2021 e 2022), Ecônomo Diocesano (2008-2013), membro do Colégio de Consultores e do Conselho de presbíteros (2008-2022), Decano decanato Cascavel (2007-2009), presidente da associação do Clero e coordenador da Pastoral Presbiteral (2007-2009 e 2011-2013), coordenador do Conselho de Formadores (2017-2022). Professor de Teologia Moral (2008-2013 e 2016-2022).

SERVIÇO:

Missa de Apresentação de Dom Reginei, novo bispo auxiliar de Curitiba

DATA: 26/03/2023

HORÁRIO: 10h

LOCAL: Catedral Basílica (R. Barão do Serro Azul, 31)