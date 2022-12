Imagine começar a dar os primeiros passos nas quadras de sua escola, no interior de Minas Gerais, e hoje brilhar na Europa. Isso é o que vem acontecendo com Bruna de Paula. Nascida em Campestre, no interior mineiro, a brasileira é o grande nome do Metz, da França, e figura entre as maiores artilheiras da Liga dos Campeões de handebol feminino.

Depois de quatro temporadas no Fleury Loriet e uma no Nantes, Bruna de Paula chegou como o grande reforço do Metz, que é o maior time da França no handebol feminino, para a atual temporada. A brasileira não sentiu o peso da responsabilidade e vem sendo o grande nome da equipe na Liga dos Campeões, com 55 gols em nove jogos, na quinta colocação entre as artilheiras. Katrin Klujber (FTC-Rail Cargo Hungaria) e Cristina Neagu (CSM Bucuresti) lideram com 66. A equipe francesa lidera o Grupo B, com sete vitórias, um empate e uma derrota.

“A minha ida para o Metz foi para conseguir jogar a Champions League (Liga dos Campeões). A minha vontade era jogar a Champions e fiz isso jogando na França, o que acabou sendo muito bom. Eu estou vivendo um momento muito bom na minha carreira e fico muito feliz com o reconhecimento, mas trabalho para dar o meu melhor sempre. Tenho sorte de ter grandes jogadoras no time e na seleção que me ajudam a conseguir isso”, afirmou Bruna.

COMEÇO EM CAMPESTRE

Bruna de Paula começou no handebol aos 10 anos. Por causa das aulas de educação física da escola, a atleta deu seus primeiros passos e saltos na quadra com a bola na mão. “Tudo começou na escola e nas aulas de educação física em Campestre. Na época que comecei eu queria mesmo futebol, então o início não foi de uma dedicação muito grande. Faltava uns treinos, não treinava tudo em outros. Mas o professor deu uma cobrada e eu decidi levar a sério. Ele comentou que eu poderia ir longe no handebol e foi o que está acontecendo.”

Depois de quatro anos nos times da escola e da cidade, Bruna de Paula saiu de Campestre. Primeiro foi para Poços de Caldas e depois para São José dos Campos. Mais quatro anos atuando e tendo destaque no time paulista fizeram com que Bruna seguisse para a França.

SONHOS E OBJETIVOS

Já tendo participado de uma Olimpíada e de alguns Mundiais com o Brasil, Bruna de Paula viu sua importância na seleção brasileira mudar mais recentemente. Por causa do que vinha fazendo nos clubes, a jogadora chegou para os Jogos Olímpicos de Tóquio como um dos destaques.

Apesar da eliminação na primeira fase, a atleta marcou 25 gols em cinco partidas e comandou o ataque do Brasil no Japão. Ainda em 2021, com a aposentadoria de Duda Amorim após Tóquio, Bruna de Paula chegou para o Mundial, realizado na Espanha, buscando ajudar a liderar a equipe para uma boa campanha. Com 24 gols em sete partidas, ele foi um dos destaques da equipe, ao lado da goleira Babi Arenhart e de Adriana Cardoso, no sexto lugar conquistado pela equipe na competição.

“Tenho de agradecer todo o suporte que tenho com minhas companheiras e as comissões técnicas do clube e da seleção. Tenho o sonho de conquistar uma Champions League e colocar o Brasil no pódio Olímpico ou Mundial. Vou trabalhar para chegar nesses objetivos”, afirmou.