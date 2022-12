Então, é Natal. O clima natalino já se espalha pela cidade, mesmo em um momento em que as atenções estão voltadas para a implementação de um novo governo federal e para a trajetória da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.

A grande novidade para os paulistanos e turistas, neste ano, é a mudança de endereço da mais famosa árvore de Natal da cidade. Ela deixou o Parque do Ibirapuera e foi montada dentro do Parque Villa-Lobos, na zona oeste da cidade.

A estrutura de 52 metros de altura por 22,2 metros de diâmetro aparece mais “conectada” ao desejo dos visitantes, com uma Casa do Papai instagramável em sua base. O acesso ao local ocorrerá nos dias 3, 4, 10, 11, 17 e 18 de dezembro, das 15h às 21h, gratuitamente. As atrações são patrocinadas pela Coca-Cola, que promete ainda o desfile das carretas iluminadas pelas ruas de sete capitais, ainda sem datas divulgadas.

No Parque do Ibirapuera a árvore natalina terá 55 metros de altura e será ligada diariamente a partir das 19h. Pelo espaço, outras 100 árvores naturais receberão iluminação. Na fonte localizada no lago, efeitos holográficos contarão a trajetória dos pássaros migratórios que chegam ao Ibirapuera nesta época do ano. Com o tema Uma Aventura no Parque Encantado, a Urbia, empresa que tem a concessão do Ibirapuera, espera atrair cerca de 1,5 milhão de visitantes, 300 mil a mais que no ano passado, entre os dias 3 e 26 de dezembro. Gratuito.

