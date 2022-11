O Aston Villa despachou o Manchester United com uma convincente vitória por 3 a 1 neste domingo na estreia do técnico Unai Emery, substituto de Steven Gerrard. Jogando no Villa Park, o time da casa venceu o jogo da 15ª rodada do Campeonato Inglês e começa a esboçar uma reação no torneio. A 14 dias do início da Copa do Mundo, o brasileiro Philippe Coutinho não ficou sequer no banco de reservas nesta primeira partida com o treinador espanhol.

O Aston Villa chega a 15 pontos e começa a respirar na competição, subindo para a 14ª posição. Já o time de Erik Ten Hag segue oscilando e atualmente é o quinto colocado, com 23 pontos.

O Aston Villa nem deu tempo para o Manchester United se adaptar ao Villa Park e abriu o placar aos 7 minutos, com o jamaicano Leon Bailey. Ele recebeu assistência do destaque do jogo, Jacob Ramsey e finalizou bem para fazer 1 a 0. O time da casa ampliou quatro minutos depois com uma cobrança de falta perfeita do francês Lucas Digne.

O Manchester United conseguiu voltar para o jogo já nos acréscimos do primeiro tempo, quando Luke Shaw emendou chute de primeira de fora da área e diminuiu o placar para 2 a 1. Mas Jacob Ramsey voltou a complicar a vida do Manchester no segundo tempo. Aos 4 minutos, ele recebeu de Watkins, arrancou e finalizou para fazer 3 a 1 e sacramentar a vitória.

BRUNO GUIMARÃES FAZ GOLAÇO E NEWCASTLE É TERCEIRO

Em outro jogo no mesmo horário, o Newcastle, de Bruno Guimarães, manteve seu ótimo momento na competição ao vencer o Southampton fora de casa por 4 a 1. Miguel Almirón, Chris Wood e Joe Willock marcaram os gols do Newcastle, enquanto Romain Perraud descontou para o time da casa já no fim do jogo.

Já nos acréscimos, ainda deu tempo do brasileiro Bruno Guimarães sacramentar a vitória. O volante tabelou fora da área e acertou um chute de longe para fazer belo gol. O Newcastle assume provisoriamente a terceira colocação, com 27 pontos, já o Southampton fica na zona de rebaixamento, em 18º, com 12 pontos.

O Crystal Palace conseguiu uma virada emocionante fora de casa contra o West Ham neste domingo por 2 a 1. No London Stadium, Lucas Paquetá deu passe para Benrahma fazer linda jogada individual e finalizar de longe para fazer 1 a 0 aos 20 minutos. Craque do time, Wilfried Zaha recebeu de Eze e empatou o jogo aos 41 minutos. Zaha deu passe para Michael Olise marcar o gol da virada já no apagar das luzes. O Crystal Palace chega a 19 pontos, na nona colocação, e o West Ham fica em 15º, com 14 pontos.