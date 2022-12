A direção do Golden State Warriors só poderá contar novamente com Stephen Curry em 2023. Em comunicado, o atual campeão da NBA informou que o astro vai precisar de ao menos mais duas semanas de recuperação, em razão de um deslocamento parcial do seu ombro esquerdo, há quase duas semanas.

De acordo com a equipe, o jogador de 34 anos passou por nova avaliação médica neste fim de semana e apresentou progresso positivo. E será submetido a novos testes daqui a duas semanas. Se os novos exames confirmarem a boa evolução, ele deverá ser liberado para voltar às quadras.

Curry estava afastado desde que se machucou no dia 14 deste mês, em partida contra o Indiana Pacers. Desde então, foi desfalque por quatro jogos. Sem o astro, os Warriors seguem em dificuldade. Perderam três destas partidas e seguem em queda na Conferência Oeste, cada vez mais distantes da vaga nos playoffs.

Com 15 vitórias e 18 derrotas, a equipe de São Francisco ocupa apenas o 11º lugar da tabela. Somente os seis primeiros colocados avançam diretamente aos playoffs. O time vem oscilando desde o início da temporada, mas enfrenta ainda maiores dificuldades em quadra sem o seu maior jogador.

Curry é o atual MVP das Finais da NBA. O jogador tem média de 30 pontos, 6,6 rebotes e 6,8 assistências por jogo na atual temporada regular.