Único representante do Mundo Árabe a alcançar as oitavas de final da Copa do Mundo, o Marrocos espera contar com o apoio de torcedores das seleções já eliminadas de Arábia Saudita, Tunísia e Catar no mata-mata. Algumas demonstrações de união entre as torcidas desses países já foram manifestadas ao longo do mundial, e o atacante marroquino Zakaria Aboukhlal leva isso como motivação para buscar uma vitória histórica contra a Espanha, na terça-feira

“Estou muito contente de que os países árabes estejam nos apoiando. Fiquei feliz com a vitória da Arábia Saudita diante da Argentina e acredito que muitos torcedores árabes se alegraram quando nós vencemos a Bélgica e o Canadá. Assim deve ser, é bom que os muçulmanos se deem bem uns com os outros”, afirmou o Aboukhlal, que atua no Tolouse, da França.

Um exemplo da conexão entre os torcedores árabes no Catar é a quantidade de bandeiras da Palestina vista nas ruas e no estádio, em atos de posicionamento favorável aos palestinos em relação ao antigo e inflamado conflito entre Palestina e Israel.

Reserva do Marrocos, mas que vem sendo aproveitado ao longo dos jogos, assim como Aboukhal, o zagueiro El Yamiq ergueu uma bandeira palestina para comemorar a classificação às oitavas, após vitória por 2 a 1 sobre o Marrocos. Antes disso, torcedores tunisianos estenderam uma grande bandeira com a frase “Palestina livre” durante duelo com a Austrália.

Em campo, as seleções árabes, com exceção do anfitrião Catar, protagonizaram momentos históricos. Além da classificação marroquina, a Arábia Saudita viveu um dia mágico ao vencer a Argentina por 2 a 1 na rodada de estreia do Mundial e a Tunísia superou a atual campeã França por 1 a 0 no último jogo da fase de grupos. A vitória tunisiana não foi o suficiente para conseguir a classificação, mas foi muito celebrada e motivo de grande festa no país africano.

Diante do clima de união árabe, Aboukhlal mostra confiança de que é possível vencer a jovem e talentosa seleção espanhola, que perdeu por 2 a 1 para o Japão na última rodada. “Passamos para outra fase, mas não vamos parar aqui. Esperamos avançar mais fases e chegar ainda mais longe”, afirmou o zagueiro, antes de elogiar o treinador Walid Regragui, contratado três meses antes da Copa após a demissão de Vahid Halilhodzic. “Desde que chegou, montou uma nova tática, um novo grupo, e nos adaptamos”.

Marrocos e Espanha se enfrentam a partir do meio-dia (de Brasília), no Education CIty, terça-feira. O vencedor do duelo enfrenta a seleção que sair vitoriosa do embate entre Portugal e Suíça, também marcado para terça, às 16 horas.