Athletic Bilbao, Bétis e Osasuna venceram, nesta quinta-feira, na rodada da Copa do Rei. Enquanto os dois primeiros não tiveram problemas e obtiveram goleadas, o terceiro só foi se classificar na prorrogação. Todos atuaram como visitantes.

O Athletic Bilbao foi impiedoso e marcou 6 a 1 no Club Deportivo Eldense, com gols de Williams (2), Berenguer (2), Zarraga e Correia (contra), enquanto Soberon descontou para os anfitriões.

Em Ibiza, o Ibiza Islas Pitiusas chegou a abrir o placar com Bernal, mas levou a virada do Bétis, por 4 a 1, com dois gols do brasileiro Willian José. Gonzalez e Fekir completaram a vitória da equipe de Sevilha.

O Osasuna teve de suar bastante para marcar 2 a 1. Garcia fez o primeiro gol dos visitantes, mas Fernandez empatou para os donos da casa. O gol da vitória só saiu aos sete minutos do segundo tempo da prorrogação, com Montes, ao marcar contra.