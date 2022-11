O Athletico Paranaense está no mercado em busca de um lateral-direito. Ele deve chegar em breve para substituir Orejuela, que retornou ao São Paulo após o fim do empréstimo. O nome mais cotado do momento é o lateral-artilheiro Madson, que estava no Santos.

Madson, 30 anos, atuou no Athletico em 2019 e deixou boa impressão, com 5 gols e 2 assistências em 32 jogos. Foi campeão da Copa do Brasil e da Levain Cup naquele ano.

Desde que deixou o Athletico, Madson marcou 14 gols em 127 jogos pelo Santos. Como comparação, Khellven tem 6 em 136 partidas em toda carreira profissional.

A especialidade de Madson, de 1,82 m de altura, é o jogo aéreo. Nas últimas quatro edições do Brasileirão, Madson marcou 16 gols e 12 deles foram de cabeça. O desempenho na bola alta é superior aos números do zagueiro Thiago Heleno, principal referência do Furacão no jogo aéreos. Nas últimas nove edições da Série A (2014 a 2022), o ‘General’ marcou 15 gols – 12 deles de cabeça.

Madson foi revelado no Bahia e passou por Vasco e Grêmio antes de chegar ao Athletico, em 2019. Ele está livre no mercado, após o fim do contrato com o Santos.

O MERCADO DO ATHLETICO PARA 2023

POSSÍVEIS REFORÇOS

Lateral-direito: Madson (Santos)

Ponta: Mendoza (Ceará)

REFORÇOS

Centroavante: Arriagada (Colo-Colo-CHI)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Zagueiro: Zé Ivaldo (Cruzeiro), Luan Patrick (América-MG) e Lucas Halter (Goiás)

Volante: Pablo Siles (Cruzeiro)

Meia: Denner (Sport) e Bruno Leite (Botafogo)

Ponta: Yago (Guarani), Jaderson (Sport), Fabinho (CRB), Jajá (Cruzeiro), Daniel Cruz (Botafogo), John Mercado (CSA) e Kleiton (Tombense)

Centroavante: Mingotti (Mirassol) e Jonathan (Chapecoense)

JÁ DEIXARAM O CLUBE

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Lateral-direito: Orejuela (São Paulo) e Dani Bolt (Juventude)

Zagueiro: Walber (ABC)

Volante: Matheus Fernandes (Palmeiras) e Léo Gomes (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube)

Ponta: Kleiton (Chapecoense)

PODEM SER NEGOCIADOS

Goleiro: Bento (mercado europeu)

Zagueiro: Pedro Henrique (Vasco)

Lateral-esquerdo: Nicolas (América-MG ou Orlando City-EUA)

Meia: Terans (Vasco ou Flamengo)

Ponta: Vitinho (Benfica, Sevilla ou Ajax)

Centroavante: Bissoli (Vasco ou Al-Ahly-EGI)

SEGUEM EMPRESTADOS ATÉ 2023

Zagueiro: Felipe Aguilar (Lanús-ARG)

Meia: João Pedro Moura (Pafos-CHIPRE)

Centroavante: Matheus Babi (Santa Clara-POR)