A Fifa voltou a ser alvo de protestos neste domingo por causa da realização da Copa do Mundo no Catar. Um grupo de ativistas pendurou, por alguns minutos, uma grande faixa com a inscrição “Fifa mata” e “6.500 mortos” em referência aos imigrantes que morreram durante a construção dos estádios e instalações esportivas para a realização do Mundial.

O protesto foi feito na Pont des Arts, um dos pontos turísticos da capital parisiense. A ponte atravessa o rio Sena e conta sempre com um grande números de pessoas que passam pelo local.

A autoria do ato corresponde ao coletivo francês “Les Dégommeuses”. O grupo se apresenta como um time de futebol e é formado principalmente por lésbicas e transgêneros. A intenção dessa manifestação é trazer luz à causa e estimular o combate contra a discriminação.

Apesar do pouco tempo de exposição, o material serviu para chamar a atenção de turistas. No momento da manifestação, os ativistas também acenderam chamas vermelhas e verdes para aumentar a visibilidade do ato.

A Fifa vem sendo alvo dos mais diversos atos de protestos em função da realização do evento no Catar. O governo local vem sendo criticado principalmente pela violação aos direitos humanos no país contra os homossexuais.