Sem sustos, o Atlético de Madrid derrotou o Valencia com extrema facilidade neste sábado, no estádio Metropolitano, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado serviu para o time de Simeone se firmar na terceira posição.

O Atlético chegou aos 51 pontos, atrás de Barcelona, líder isolado com 65, e Real Madrid, com 56. Instável na reta final do Campeonato Espanhol, o Valencia tem 26, na 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento. Getafe (18º) e Almería (19º) têm os mesmos 26.

O Atlético apertou o Valencia desde o começo e não demorou para tomar conta da partida. Aos 23 minutos, a superioridade se transformou em gol. Marcos Llorente deixou a bola com Griezmann. O francês passou por dois marcadores e, dentro da área, mandou no canto esquerdo do goleiro para fazer 1 a 0.

Apesar de sair atrás do placar, o Valencia colocou a bola no chão e chegou a empatar com Hugo Duro. No entanto, com a ajuda do VAR, o árbitro José Luis Munuera Monteiro anulou o lance, marcando falta na jogada, para irritação do time visitante.

O gol do Atlético não abalou o Valencia, mas o anulado, que seria o de empate, sim. O time visitante parou de jogar e voltou para o segundo tempo sem vibração. Aos quatro minutos, Carrasco recebeu de De Paul dentro da área e estufou as redes.

O Valencia ainda tentou responder e reclamou muito de um pênalti não marcado. O Atlético fez o terceiro aos 22 minutos. Álvaro Morata cruzou na medida para Thomas Levar. À queima-roupa do goleiro, ele deu um arremate preciso para fazer 3 a 0.

Em vantagem, o Atlético só precisou administrar o resultado, ao lado dos seus mais de 58 mil torcedores, para confirmar mais uma vitória no Campeonato Espanhol.