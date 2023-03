Principal candidato ao título, o Atlético-MG traz consigo todo o favoritismo para o duelo com o Athletic, marcado para este domingo, às 16h, no estádio Joaquim Portugal, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. O time alvinegro é o atual tricampeão e via até a cidade de São João del Rei como grande atração.

O Atlético terminou a primeira fase como o primeiro colocado na classificação geral. Foram 20 pontos conquistados, com seis vitórias e dois empates. Curiosamente, pega o Athletic, que estava em seu grupo.

Apesar de ser o azarão, o Athletic não é bobo e fez uma campanha interessante. Com 15 pontos, garantiu sua vaga como o melhor segundo colocado, por isso disputará uma vaga na final diante do Atlético. O favoritismo atleticano aumenta quando o regulamento lhe garante jogar por dois resultados iguais para avançar à final.

A expectativa é que o Atlético vá a campo com força máxima, mas não seria uma surpresa se o técnico Eduardo Coudet preservasse os seus principais jogadores para a Libertadores da América, no meio da próxima semana em disputa que vale vaga na fase de grupos. Na ida, quarta-feira, o time mineiro empatou por 1 a 1 com o Millonarios, na Colômbia. Agora precisa de uma vitória simples para garantir sua vaga.

Com isso, existe a possibilidade de Hulk, Pedrinho, Allan, Edenílson, dentre outros, ficarem de fora da partida. Zaracho, que foi liberado por causa do falecimento de sua cunhada, retorna aos treinos, mas não deve ser relacionado. “Temos dois jogos importantes pela frente, sabemos de nossas prioridades. Estamos trabalhar forte para ter uma semana muito positiva”, disse Coudet.

Empolgado com o título do interior, o Athletic entra para fazer história. O técnico e ex-atacante Roger Silva, ex-Ponte Preta, deve colocar a campo a mesma equipe que bateu o Ipatinga, na última rodada, por 2 a 0. O time tem apenas uma derrota na competição.

“Estamos com os pés no chão. Sabemos das nossas limitações, mas somos uma equipe que luta até o fim. É isso que vamos deixar em campo. Queremos chegar na final, mas sabemos o que temos pela frente. Vamos dar o nosso melhor”, afirmou Roger.