A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) multou em US$ 1 milhão, equivalente a R$ 5,2 milhões), a Lawn Tennis Association (LTA), a federação inglesa de tênis, por ter barrado em seus torneios atletas da Rússia e de Belarus neste ano. A punição foi anunciada nesta quarta-feira.

A ATP também fez uma advertência pública à LTA ao afirmar que a entidade poderá perder sua filiação se voltar a banir tenistas de forma unilateral, sem critérios esportivos. No total, a entidade britânica impediu a participação de tenistas destes países em cinco torneios preparatórios de Wimbledon, além do próprio Gran Slam.

A LTA tomou a decisão em retaliação à Rússia pela invasão à Ucrânia no fim de fevereiro deste ano. Os russos contam com o apoio de Belarus na guerra. Além de manifestar a reprovação do conflito bélico, algumas entidades esportivas decidiram suspender equipes e atletas russas, como fez a LTA.

A primeira consequência foi impedir que o então número 1 do mundo, o russo Daniil Medvedev, competisse em Wimbledon. Para evitar maiores desequilíbrios no circuito e no ranking, a ATP decidiu na época retirar os pontos que os tenistas ganhariam no Grand Slam britânico.

Nesta quarta, após o fim da temporada, a entidade que comanda o circuito profissional masculino resolveu punir a LTA, que emitiu comunicado criticando a decisão. “A LTA está profundamente decepcionada com esta definição. A ATP, em sua avaliação, não reconheceu as circunstâncias excepcionais criadas pela invasão da Rússia na Ucrânia e a resposta da comunidade esportiva internacional e a resposta do governo britânico à invasão.”

A entidade britânica disse ainda que faltou “empatia” à decisão de efeitos e causas geopolíticas. “A ATP parece considerar este caso apenas uma simples quebra de regras, com uma surpreendente falta de empatia diante da situação vivida pela Ucrânia e uma falta clara de compreensão diante das circunstâncias únicas vividas pela LTA.”

A decisão da ATP seguiu o mesmo caminho da multa aplicada pela WTA, que administra o circuito feminino. A entidade já havia aplicado punição de US$ 1 milhão à LTA e ao All England Club, responsável pela organização de Wimbledon.