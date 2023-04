O general Thiago Heleno: zagueiro ganhou todas pelo alto, mas não foi o suficiente para segurar o time do Fluminense. Foto: José Tramontin/athletico.com.br

Com uma escalação nova, poupando diversos jogadores considerados titulares por conta do desgaste físico, o Athletico Paranaense, de Paulo Turra, não foi páreo na tarde deste sábado (22 de abril) para o Fluminense, de Fernando Diniz. Jogando em pleno Maracanã, o time carioca conseguiu impor seu ritmo desde o primeiro minuto de partida e conquistou uma merecida vitória por 2 a 0, com gols marcados por Lima e Nino, um em cada tempo.

Ainda assim, foi apenas a segunda derrota do Furacão em 2023: a equipe foi campeã paranaense invicta, segue sem perder na Libertadores (um empate e uma vitória em dois jogos) e só foi derrotada pela primeira vez recentemente, na Copa do Brasil, pelo CRB.

CONFIRA O RELATO COMPLETO DA PARTIDA: Athletico é dominado pelo Fluminense e perde o “duelo de campeões” por 2 a 0 no Maracanã

Abaixo, você confere a análise sobre o desempenho de cada um dos jogadores athleticanos.

ATUAÇÕES DO ATHLETICO

Bento (6,0)

Não teve culpa nos gols sofridos e fez uma boa defesa em chute de Cano.

Madson (6,0)

Cresceu de produção com o time no segundo tempo e quase fez um gol no fim do jogo.

Pedro Henrique (6,0)

Correu e lutou muito na defesa, além de ter tido bom desempenho nos passes.

Thiago Heleno (6,0)

Foi o destaque nas bolas aéreas e teve um bom desempenho defensivo.

Pedrinho (5,5)

Cometeu alguns erros na saída de bola, como aquele que resultou no gol anulado do Flu.

Fernandinho (5,5)

Bem marcado, pouco conseguiu fazer para ‘desafogar’ o time nos momentos de pressão.

Vitor Bueno (6,0)

Entrou na volta do intervalo e ajudou o time a ficar mais tempo com a posse de bola.

Erick (5,0)

Desviou a finalização de Lima que morreu no gol do Athletico no começo da partida.

Christian (6,0)

Entrou aos 18-2º e mostrou boa precisão nos passes (93% de acerto em 27 tentativas).

Léo Cittadini (5,5)

Deixou o campo lesionado. Enquanto jogou, pouco conseguiu produzir, no entanto.

Hugo Moura (6,0)

Entrou aos 23-1º e melhorou a marcação athleticana. No 2º tempo chegou a arriscar um chute de longe.

Thiago Andrade (5,5)

Foi o único a tentar alguma finalização pelo Athletico no 1º tempo. Mas não criou nada demais.

Rômulo (6,0)

Entrou na volta do intervalo e deu mais mobilidade ao ataque. Uma finalização perigosa.

Pablo (5,5)

Bem marcado, sequer conseguiu finalizar a gol durante o jogo todo.

Cuello (5,5)

Pouco conseguiu criar enquanto esteve em campo, ficando mais dedicado à marcação.

Vitor Roque (6,0)

Entrou aos 20-2º e também ajudou a dar mais mobilidade ao time. Um chute bloqueado.